DPS: Odluka Hrvatske potrvda da Crna Gora ima antievropsku Vladu

Podgorica, (MINA) – Odluka Vlade Hrvatske, kojom su potpredsjednik crnogorske Vlade Aleksa Bečić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić i poslanik Milan Knežević proglašeni personama non grata, još jedna je potvrda da Crna Gora ima antievropsku i nacional-populističku Vladu, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Iz DPS-a su istakli da su još prilikom izbora 44. Vlade upozoravali da je to Vlada koja ne može Crnu Goru uvesti u Evropsku uniju (EU) i da je na sceni sprovođenje u djelo politike i ideologije stvarnog šefa ove parlamentarne većine Andrije Mandića.

Kako su rekli, svaki dan trajanja aktuelne Vlade i parlamentarne većine samo će prouzrokovati dodatne ekonomske, političke i institucionalne probleme za Crnu Goru.

“Zbog toga ponovo apelujemo na sve aktere da se pokaže odgovornost prema građanima i da se kroz organizaciju vanrednih parlamentarnih izbora dođe do stabilne i jasne proevropske većine i proevropske Vlade”, poručuje se u saopštenju.

