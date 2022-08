Đeljošaj: Albanska alternativa protiv rušenja Vlade

Podgorica, (MINA) – Albanska alternativa, kao dio Albanske Liste, protiv je rušenja Vlade Dritana Abazovića koju je podržala i u kojoj učestvuje, poručio je lider te stranke Nik Đeljošaj.

On je na Fejsbuku /Facebook/ naveo da na sjednici Vlade nijesu podržali predlog Temeljnog ugovora Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom u sadržini u kojoj je usvojen.

„Ipak, smatramo da je nelogično rušiti Vladu baš zbog Temeljnog ugovora u sadejstvu sa najvećim podržavaocima tog istog ugovora“, kazao je Đeljošaj.

On je ocijenio da je to neracionalno i štetno za državu Crnu Goru, i dodao da bi volio da ga vrijeme demantuje.

„Iako imamo dvije inicijative i veliki broj poslanika koji žele da ruše Vladu, ovom prilikom nijesam da se bira put tek da se priklonimo većini (većinama!), već sam za principijelan stav, pa makar ostali u manjini“, dodao je Đeljošaj.

