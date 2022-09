Crnoj Gori potrebna proevropska vlada

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori potrebna je stabilna proevropska, građanska i progresivna vlada koja će posvećeno i bez odlaganja raditi na ispunjavanju zadataka kako bi Crna Gora postala prva sljedeća članica Evropske unije (EU).

To je ocijenjeno na sastanku generalnog sekretara Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandra Bogdanovića i ambasadorke Bugarske u Crnoj Gori Meglene Plugčijeve.

Kako je saopšteno iz DPS-a, na sastanku su razmijenili stavove o aktuelnim dešavanjima i političkim okolnostima na unutrašnjem i međunarodnom planu i ocjenjeno je da evropske i evroatlantske vrijednosti nemaju alternativu kada je u pitanju stabilizacija političkih prilika i dalji napredak Crne Gore.

„Na sastanku je zaključeno da je Crnoj Gori potrebna stabilna proevropska, građanska i progresivna vlada koja će posvećeno i bez odlaganja raditi na ispunjavanju zadataka kako bi Crna Gora postala prva sljedeća članica EU“, navodi se u saopštenju DPS-a.

Navodi se da su Bogdanović i Plugčijeva konstatovali da je Bugarska oduvijek snažno posvećena procesu evropskih integracija Crne Gore, kao glavnom putu ka postizanju održivog napretka za građane Crne Gore, ali i jačanju regionalne i evropske stabilnosti i bezbjednosti.

Bogdanović je podsjetio da je za DPS evropska agenda oduvijek bila ključni prioritet, kojem je ostala dosljedna i nakon parlamentarnih izbora 2020. godine pokazavši punu odgovornost i demokratski kapacitet da se i kao opoziciona partija bori za ispunjavanje ovog strateškog cilja.

„Bogdanović je naglasio da Crna Gora nema više vremena za eksperimentalne vlade, imajući u vidu da su aktuelna tehnička, ali i prethodna nanijele štetu nacionalnim interesima, te da je potrebna odgovorna politička Vlada, kao i da su vanredni parlamentarni izbori najrealnije rješenje za izlazak iz postojeće krize“, navodi se u saopštenju.

On je, kako se dodaje, govoreći o predstojećim lokalnim izborima u 14 opština, uključujući i Glavni grad, upoznao Plugčijevu sa predizbornim aktivnostima i planom kampanje DPS-a „koja će biti čista, otvorena i transparentna, zasnovana na argumentima, ostvarenim rezultatima i kvalitetnim kadrovskim rješenjima“.

Iz DPS-a su kazali da je Plugčijeva pozdravila konstruktivan pristup te partije da ostane opredjeljena evropskom putu Crne Gore.

Plugčijeva je rekla da je Bugarska u prethodnom periodu u Crnoj Gori organizovala i finansirala veliki broj projekata, a većina njih ima za cilj konkretne benefite za građane i podršku održivom regionalnom razvoju, zdravstvenom sistemu, ekologiji, obrazovanju i kulturi.

„Posebno je istakla da je Bugarska u posljednje tri godine finansirala osam uspješnih projekata najviše na sjeveru Crne Gore u iznosu od 340 hiljada EUR“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS