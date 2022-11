Crna Gora mora imati ulogu kompatibilnu sa politikama EU i NATO

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kako god bude tekao rat u Ukrajini, mora imati ulogu koja je kompatibilna sa politikama Evropske unije (EU) i NATO-a, kazao je premijer Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić posjetili su kasarnu “Marko Miljanov Popović” u Maslinama.

“Neizmejrno smo ponosni na Vojsku Crne Gore (VCG), koja je stekla nedvosmisleni renome i povjerenje javnosti”, kazao je Abazović.

On je, kako se navodi u saopštenju, govorio o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u regionu i Evropi, u kontekstu krize izazvane ratom u Ukrajini, kao i o bezbjednosnim rizicima koji se odnose na Crnu Goru.

Ističući da je riječ o pouzdanom NATO partneru, Abazović je kazao da se Crna Gora prema ratu u Ukrajini i invaziji Ruske Federacije na tu zemlju, upravlja politikama EU.

“Kako god bude tekao rat u Ukrajini, Crna Gora mora imati ulogu koja je kompatibilna sa politikama EU i NATO. Zato smo odbranu ljudskih prava stavili ispred ekonomskih interesa”, kazao je Abazović.

On je istakao da je za Crnu Goru i njenu sigurnost najbitnije da postane članica EU, ali isto tako i jačanje institucija i vladavine prava, kako bi se uspješno odbranila od svih bezbjednosnih izazova.

Abazović je dodao da je, u tom kontekstu, od izuzetnog značaja i jačanje regionalnih veza, kao i saradnja sa susjedima jer se, kako je naveo, širenje malignih uticaja neće u budućnosti smanjiti.

“Vojska pripada svima podjednako, što je važno i za naš međunarodni kredibilitet. Ugled institucija teško je i mukotrpno graditi, a lako ga je urušiti”, rekao je Abazović.

Načelnik Generalštaba VCG, Zoran Lazarević, kazao je da se nedovoljno koriste ekspertize domaćih stručnjaka za bezbjednost, kao i da Crnoj Gori nedostaje zakon o kriznom upravljanju, koji bi podigao tu oblast na viši nivo.

“Zaključeno je da se pitanje vježbovno-strelišne prostorije za potrebe VCG mora riješiti na državnom nivou, u što skorije vrijeme”, kaže se u saopštenju.

