Crna Gora danas nesporno demokratskija i pravednija država

Podgorica, (MINA) – Crna Gora danas je nesporno demokratskija, pravednija i ravnopravnija država, u kojoj građani osjećaju da njihovo mišljenje i stav konačno vrijede, saopšteno je iz Socijalističke narodne partije (SNP).

Iz te partije podsjetili su da je tridesetogodišnja totalitarna vlast Demokratske partije socijalista (DPS) srušena na današnji dan prije dvije godine.

Iz SNP-a su naveli da i pored svih turbulencija koje su se od tada desile na političkoj sceni Crne Gore, mora se konstatovati da je država konačno prodisala slobodom i da su građani dosanjali san koji im je tako dugo djelovao neostvarljiv.

“Crna Gora danas je nesporno demokratskija, pravednija i ravnopravnija država, u kojoj građani osjećaju da njihovo mišljenje i stav konačno vrijede”, smatraju u SNP-u.

Oni su naveli da je to velika vrijednost 30. avgusta i nešto po čemu će taj datum zauvijek ostati upamćen.

“SNP je, kao dio koalicije Za budućnost Crne Gore, dao veliki doprinos da se Crna Gora oslobodi iz ralja DPS režima”, navodi se u saopštenju.

Iz SNP-a su kazali da su ponosni i na sve ono što su uradili u periodu nakon 30. avgusta 2020. godine.

“Tu naročito mislimo na rezultate rada 43. Vlade, istorijsko potpisivanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, beskrompromisnu borbu protiv korupcije i kriminala, koju smo bezrezervno podržali, kao i dobar rad naših predstavnika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti”, kaže se u saopštenju.

SNP, kako se dodaje, okrenut evropskim vrijednostima, a riješen da Crnu Goru gradi kao razvijenu i prosperitetnu državu, nastaviće da se bori za dobro svakog građanina.

