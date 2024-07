BS: Vlada da pokrene obilježavanje Dana sjećanja na genocidi u Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) pozvala je Vladu da od ove godine pokrene obilježavanje 11. jula – Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, navodeći da nadležna ministarstva imaju obavezu da organizuju posebne programe na temu tog zločina.

Iz BS-a su to naveli u otvorenom pismu Vladi i premijeru Milojku Spajiću, u susret Danu sjećanja na genocid u Srebrenici.

“U susret 11. julu, koji se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, pozivamo Vladu Crne Gore, koja je zadužena za sprovođenje unutrašnje i vanjske politike, da počevši od ove godine, krene u obilježavanje ovog značajnog datuma”, navodi se u pismu koje potpisuje šef Kluba poslanika BS-a Amer Smailović.

U pismu se podsjeća da je Crna Gora, kao članica Ujedinjenih nacija (UN), nedavno podržala Rezoluciju o Srebrenici.

Iz BS-a su poručili da zato od Vlade očekuju da na prigodan i primjeren način, njegujući kulturu sjećanja, obilježi Dan sjećanja na genocid u Srebrenici.

“Smatramo da Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo kulture i medija imaju obavezu da kroz svoje aktivnosti, u skladu sa planom i programom rada, poštujući Rezoluciju UN-a da 11.jul bude Dan sjećanja, počevši od ove godine, krenu u organizovanje posebnih programa na temu genocida u Srebrenici”, navodi se u pismu.

Zaključuje se da je suočavanje s prošlošću obaveza crnogorskog društva i da je to jedini put kojim građanska i multietnička Crna Gora treba da ide.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS