Abazović: Šverc cigareta u kontinuitetu radi kavački klan

Podgorica, (MINA) – Šverc cigareta u kontinuitetu radi kavački klan i svoju ekspozituru ima u Podgorici i Rožajama, rekao je premijer Dritan Abazović na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu.

Odbor je danas nastavio sjednicu na čijem dnevnom redu je bilo saslušanje Abazovića, ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, kao i bivšeg ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića.

Sjednici je prisustvovao i bivši šef Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Savo Kentera, a doskorašnji ministar odbrane Raško Konjević bio je odsutan zbog obaveza u inostranstvu.

U gluvoj sobi biće obavljeno saslušanje predstavnika tužilaštva i policije.

Poslanik Demokratske partije socijalista Danijel Živković rekao je da Abazović ima neki interes ako usred akcije suzbijanja šverca cigareta smjenjuje šefa Agencije za nacionalnu bezbjednost.

“Ako Vama (Abazoviću) neko crta metu zbog toga što se dešava šverc koji je klinički mrtav, kako ste kazali, može jedino neko ko je bio na Vašoj strani, a bio je direktor Uprave prihoda i carina”, rekao je Živković.

Živković je rekao da bi mogao da izvede razne zaključke.

“Zapljena legalne robe – predstava za javnost. Klinički mrtav šverc koji se nastavlja da bi se podmirili lični, politički interesi. Premijer u posjedu kriptovanog telefona”, rekao je Živković dodajući da je njemu sve jasno.

Abazović je rekao da šverc cigareta radi kavački klan.

“Bez obzira što istraga tužilaštva ide u više pravaca, šverc cigareta u kontinuitetu radi kavački klan i svoju ekspozituru ima u Podgorici i Rožajama”, kazao je on.

Abazović je rekao da kad se govori o ruskom uticaju, “oni treba da se sjete aktuelnog savjetnika predsjednika države za vanjsku politiku Milana Roćena”.

“Kada pričate o ruskom uticaju i kada pokušate nekom da ga natovarite na leđa, sjetite se tog imena i prezimena. Ko za koga radi, vrijeme će pokazati”, kazao je Abazović.

Odgovarajući na pitanje poslanika Socijaldemokrata Ivana Brajovića da li opravdava aktivnosti ANB-a oko sprečavanja malignog ruskog uticaja, Abazović je rekao da opravdava.

“Opravdavam akcije protiv ruskog ili bilo kojeg drugog malignog uticaja. Ne opravdavam da jednu takvu akciju iskorisitimo kako bismo imali političku priču bilo protiv premijera, ili nekih drugih političkih subjekata”, rekao je Abazović.

Poslanik Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović rekao je da, ukoliko ne bude optužnica u vezi sa švercom cigareta, onda su obmanuli javnost.

“Vi ste, Abazoviću, iznijeli konkretne podatke o tome ko je učestvovao u švercu cigareta, kao i droge i drugih stvari. Očekujem da u gluvoj sobi dobijemo podatke, i da će specijalni tužilac nakon toga obavijestiti javnost o njihovim aktivnostima”, rekao je Ivanović.

On je naveo da Vlada nije pala samo zbog Temeljnog ugovora već i zbog organizovanog kriminala.

Krivokapić je rekao da Evropski parlament jasno govori o stranom miješanju u Crnoj Gori i jasno locira Rusiju i njene proksije.

“To je politički stav naših partnera i tamo gdje mi hoćemo da idemo. U dijelu rezolucije o Crnoj Gori koja je donijeta u junu jasno se kaže da Srbija preko Srpske pravoslavne crkve vrši uticaj u Crnoj Gori“, kazao je Krivokapić.

Govoreći o švercu cigareta, Krivokapić je rekao da je to pljačka državne imovine.

