Abazović: Rezultati Vlade impresivni

Podgorica, (MINA) – Rezultati Vlade Crne Gore su impresivni, ocijenio je lider Građanskog pokreta URA i premijer Dritan Abazović, navodeći da je bruto domaći proizvod (BDP) na istorijskom maksimumu, a spoljna politika države za primjer.

Kako je saopšteno iz URA-e, Abazović je danas govorio na kongresu Zelenih Evrope koji se do nedjelje održava u glavnom gradu Danske, Kopenhagenu.

“Abazović kao jedini premijer u Evropi koji pripada grupi Zelenih Evrope, sublimirao je uspjehe koje je Vlada na čijem je čelu postigla za samo 200 dana, navodeći da su rezultati Vlade impresivni, BDP na istorijskom maksimumu i spoljna politika za primjer”, navodi se u saopštenju.

On je, govoreći o vanjskoj i bezbjednosnoj politici, naveo da je Crna Gora u kontekstu rata u Ukrajini odmah na početku rada uvela sankcije Rusiji, stoprocentno prateći vanjsku i bezbjednosnu politiku Evropske unije (EU) i Alijanse.

Abazović je istakao da je Crna Gora, uprkos svojoj veličini, primila deset hiljada ukrajinskih izbjeglica, što čini ukupno oko dva odsto populacije u Crnoj Gori.

On je naveo i da je posjetio predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u Kijevu i da će od dva odsto budžeta koji će biti izdvojen za odbranu, što je po prvi put u istoriji i po NATO standardu, deset odsto biti izdvojeno za Ukrajinu.

Abazović je, govoreći o vladavini prava, izdvojio najveće akcije u borbi protiv šverca cigareta i kokaina, borbi protiv korupcije, ali Zakonu o porijeklu imovine, čije je usvajanje najavio do kraja godine.

“Iza svakog nacionalizma stoji korupcija, borba sa korupcijom je borba protiv nacionalizma”, naglasio je Abazović, dodajući da je URA imala ključnu ulogu u iniciranju pomenutog Zakona i da je korupcija najveći problem Crne Gore u posljednje tri decenije.

Abazović je naglasio da su u Crnoj Gori prosječne plate porasle za 30 odsto u odnosu na prošlu godinu, da je BDP na istorijskom maksimumu i preko pet milijardi i da je za naredni budžet planirano uvećanje zarada za policiju, prosvjetu i državnu upravu.

