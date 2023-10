Abazović: Potrebna Vlada koja može da dovede do reformi u sudstvu

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori treba Vlada koja može da dovede do reformi u sudstvu, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

Abazović je kazao da je u prošli petak Zoran Lazović saopštio da je najveći interes da se Vlada formira što prije. „Nakon toga čini mi se da su se ubrzale aktivnosti“, dodao je Abazović.

On je kazao da su neki ljudi „skočili“ da usliše Lazovićevoj želji.

„Mislim da Crnoj Gori treba Vlada koju smo svi nekako programirali prije parlamentarnih izbora, a to je Vlada koja može da dovede do reformi u sudstvu“, rekao je Abazović.

Kako je kazao, to je bio politički narativ ogromne većine političkih subjekata.

Abazović je kazao da je Građanski pokret URA sagovornik ako neko želi da pravi Vladu na jasnoj viziji reformskog puta Crne Gore.

„Ako neko želi da pravi Vladu da bi prodao neku prevaru koju ne može da realizuje i da bi se Crna Gora zadužila milijardu EUR i prodala Eelektroprivredu, mi za to nijesmo sagovornici“, rekao je Abazović.

Upitan dokle se stiglo sa pregovorima sa Bosnom i Hercegovinom za pronalaženje počinalaca koji su kopali tunel do zgrade Višeg suda, Abazović je kazao da se radi na lociranju određenih osoba i da su u tome uključeni međunarodni partneri.

„Imamo tu međunarodnu saradnju koja je razvijena i mislim da stvari idu u dobrom pravcu“, rekao je Abazović.

Upitan da prokomentariše navode bivšeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića, koji je u pismu naveo da je žrtva politička progona, Abazović je rekao da su svi koji su počeli da odgovaraju pred zakonom žrtve političkog progona.

„Promijenila se politička volja i oni su bili zaštićeni od prethodnog režima. On je potupuno u pravu ako kaže da ga je politička volja sve do 30. avgusta 2020. godine štitila“, rekao je Abazović.

On je naveo da je Veljović kao jedan od zaštitnika jednog klana u Crnoj Gori bio politički zaštićen.

„Sada više političke zaštite nema. Moj je apel prema Specijalnom državnom tužilaštvu i drugim tužilaštvima i sudovima da ruka pravde stigne i druge ljude“, rekao je Abazović i dodao da je siguran da će se to desiti.

Kako je rekao Abazović, formiranje neke vlade koja će da vrati političku volju od prije 30. avgusta je jedini način da se ljudi koji su na vrhu kriminalne piramide spase.

„Na to je upozorio Lazović prošli petak. Vrlo je jasno rekao – vratite onu volju i poslije toga idemo dalje“, rekao je Abazović.

On je poručio da će se boriti da se ta volja ne vrati.

