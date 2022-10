Abazović čestitao Meloni stupanje na dužnost premijerke

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Dritan Abazović čestitao je italijanskoj premijerki Đorđi Meloni stupanje na tu dužnost.

Meloni je u ponedjeljak zvanično preuzela dužnost premijerke i biće prva žena na čelu italijanske vlade.

“Čestitke od srca Đorđi Meloni na preuzimanju dužnosti premijerke Italije. Italija je dokazani prijatelj Crne Gore, kredibilan partner i saveznik”, naveo je Abazović na Tviteru /Twitter/.

On je kazao kako se raduje zajedničkom angažmanu i budućoj saradnji u vremenu globalnih izazova.

