Policija upozorava na clickbait kampanje sa lažnim vijestima

Podgorica, (MINA) – Uprava policije upozorila je građane da je u Crnoj Gori registrovan veći broj oglašavanja koja se javljaju na lažnim portalima i, koristeći vizuelni identitet poznatih portala i navodne objave javnih ličnosti, upućuju korisnike na sajtove sa neprovjerenim ili lažnim sadržajem.

U saopštenju se navodi da u tim objavama nepoznata osoba koristi tehnologiju vještačke inteligencije kako bi generisala lažne vijesti i sprovodi clickbait kampanju.

“Clickbait kampanja sa lažnim vijestima i dezinformacijama je strategija korišćenja senzacionalističkih, obmanjujućih ili pretjerano dramatičnih naslova i slika kako bi privukla pažnju korisnika i podstakla ih da kliknu na njih, vodeći ih na web stranice sa neprovjerenim ili potpuno lažnim sadržajem”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su pozvali sve korisnike interneta da provjere izvore informacija prije nego što im povjeruju i budu odgovorni korisnici interneta.

„Na taj način daju svoj doprinos u borbi protiv dezinformacija i prevara, jer samo tako možemo zaštititi integritet javnog prostora i promovisati istinite i pouzdane informacije”, kaže se u saopštenju.

