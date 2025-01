Policija od jedne osobe na Cetinju oduzela pet pušaka

Podgorica, (MINA) – Službenici policije pronašli su i oduzeli od jedne osobe na Cetinju pet pušaka, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je cetinjska policija, u okviru pojačanih aktivnosti u tom gradu, pretresla P.Ž. i I.S.

Kako su saopštili, policija je od I.S. oduzela pet pušaka, a protiv njega će biti pokrenut upravni postupak.

Iz Uprave policije su kazali da je I.S. prethodno procesuiran po Zakonu o javnom redu i miru zbog drskog ponašanja.

Cetinjska policija je, kako je saopšteno, procesuirala i jednu osobu koja je uputila riječi prijeteće sadržine ženskoj osobi, a u odnosu na više osoba po njihov život i tijelo.

“N.C. se sumnjiči za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti i on je po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju uhapšen”, navodi se u saopštenju.

