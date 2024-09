Podrška Međunarodnog rezidualnog mehanizma Državnom tužilaštvu

Podgorica, (MINA) – Državno tužilaštvo Crne Gore imaće punu podršku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u sistemskom opredjeljenju da unaprijedi procesuiranje krivičnih djela ratnih zločina.

To je ocijenjeno tokom sastanka vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića sa glavnim tužiocem Tužilaštva Mehanizma Seržom Bramercom, koji je održan u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), sagovornici su se saglasili da je međusobna saradnja dodatno ojačana uređenjem normativnog okvira, kojim je omogućena nesmetana upotreba dokaza Tužilaštva Mehanizma u postupcima pred crnogorskim sudovima.

Marković je, tokom sastanka, rekao da saradnja sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove predstavlja bitan segment Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027 i pratećeg Akcionog plana 2024-2025, koje je VDT usvojilo u junu.

Bramerc je pohvalio usvajanje Strategije i istakao da je državnim tužiocima neophodno obezbijediti uslove za nesmetan rad na predmetima ratnih zločina.

„Mi možemo da pružimo podršku ne samo kroz razmjenu materijala i korišćenje baze podataka, već i kroz izradu analize postignutog u istragama“, naveo je Bramerc.

Novović je istakao da će Specijalno državno tužilaštvo, nadležno za krivična djela ratnih zločina, doprinijeti da dosljednom primjenom Strategije unaprijedi istraživanje ratnih zločina u cilju ostvarivanja konkretnih rezultata.

