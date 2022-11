Papović: Trajni državni udar

Podgorica, (MINA) – Skupštinska većina, koju čine Demokratski front (DF), URA i Demokrate, već dvije godine namjerno uništava temeljne državne institucije, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Dragutin Papović.

On je kazao da je nova-stara skupštinska većina pokušala da izmjenama Zakona o predsjedniku, odnosno pravnim nasiljem, promijeni ustavno uređenje.

“Nakon što je predsjednik taj zakon vratio Skupštini na ponovno odlučivanje, ostaje da se vidi da li će pučisti ponoviti pokušaj nasilne promjene Ustava”, naveo je Papović u autorskom tekstu.

Puč je, kako je rekao, kontinuitet njihovog djelovanja.

Papović je kazao da je parlamentarna većina “posljednjim državnim udarom” konačno izazvala reakciju predstavnika Evropske unije.

On je rekao da je poslanik Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik pokušao da otvori oči javnosti.

“Kazao je da je zabrinut zbog situacije u zemlji „zato što vidim da je osjetljiva osnova vaše zemlje, ustavni temelj, politički temelj, ekonomski temelj, ugrožen i doveden u pitanje“”, navodi se u autorskom tekstu Papovića.

Prema njegovim riječima, to znači da “putino-vučićevska koalicija DF-a, URA-e i Demokrata razara glavne državne institucije, a da joj podršku daje pokret Milatović-Spajić, koji narodu razbacuju laki keš sa skupom kamatom”.

“Sada zovu DPS na dijalog. Oni ruše, a nama nude lopate”, kazao je Papović.

On je rekao da parlamentarna većina za početak treba da odustane od ponovnog izglasavanja izmjena Zakona o predsjedniku.

Potom je, kako je naveo, proceduru izbora sudija za Ustavni sud potrebno vratiti na početak i postići dogovor.

“Nakon toga slijedi skraćenje mandata Skupštini, jer je nemoguće izabrati novu ustavnu Vladu”, kazao je Papović.

On je poručio da se zatim moraju organizovati vanredni parlamentarni izbori.

“Ništa više, ni manje”, naveo je Papović.

On je kazao da je nova-stara većina Ustav prekršila kada je na sastanku u manastiru 22. septembra 2020. godine “mitropolit Amfilohije izdao direktivu da predsjednik Skupštine bude Aleksa Bečić, a mandatar za sastav Vlade Zdravko Krivokapić”.

Time je, kako je kazao Papović, prekršen Ustav koji propisuje odvojenost države i vjerskih zajednica.

Kako je naveo, prva odluka Vlade je bila tajno i protivzakonito zaduživanje od 750 miliona EUR.

Papović je kazao da je parlamentarna većina potom nasilno izglasala izmjene Zakona o slobodi vjeroispovijesti 28. decembra 2020. godine.

On je rekao da je Bečić tada utvrdio kvorum iako je bilo prisutno samo 40 poslanika, jer je poslanica DF-a Maja Vukićević „prisustvovala“ preko onlajn aplikacije.

To je, kako je naveo Papović, suprotno Poslovniku Skupštine, koji je tada predviđao da se kvorum utvrđuje primjenom elektronskog sistema za glasanje.

On je kazao da je Bečić potom za poslanicu proglasio Suadu Zoronjić, iako za to nije imao neophodni izvještaj Državne izborne komisije.

“Tako su uz poslovnički odsutnu i protivzakonito proglašenu poslanicu usvojene izmjene Zakona o slobodi vjeroispovijesti čime je prekršen Ustav, kojim je propisano da se takvi zakoni donosi većinom glasova svih poslanika na sjednici kojoj prisustvuje više od polovine svih poslanika”, naveo je on.

Kako je kazao Papović, sljedeće kršenje Ustava izveli su 31. marta prošle godine kada je Vlada Zdravka Krivokapića Skupštini predložila Zakon o budžetu.

On je ukazao na član Ustava kojim je propisano da Vladi, između ostalog, prestaje mandat ako ne predloži budžet do 31. marta budžetske godine.

“Vlada je imala ustavni uslov, odnosno prekulzivni rok da do 30. marta u ponoć predloži budžet”, piše u autorskom tekstu.

Navodi se da ona taj uslov, odnosno rok nije ispunila i po sili Ustava Vladi je prestao mandat.

Kako je kazao Papović, skupštinska većina je to ignorisala.

Prema njegovim riječima, Vlada je izvršila državni udar tokom protesta na Cetinju 4. i 5. septembra prošle godine, jer je premijer nasilno preuzeo komandovanje policijom i protivustavno komandovanje vojskom “i stavio ih u službu državnih i vjerskih interesa Srbije”.

Krivokapić je, kako je rekao Papović, ignorisao ustavno uređenje kada je odbio da predloži razrešenje ministara Dorđa Radulovića, Vesne Bratić i Aleksandra Stijovića iako im je Skupština 29. decembra prošle godine izglasala inicijative za interpelacije.

“Krivokapić je na odluku Skupštine odgovorio: „Nijedan ministar neće biti razriješen zato što mislim da bi narod onda trebalo da odradi određenu interpelaciju za neke poslanike“”, navodi se u autorskom tekstu.

Time je, kako je kazao Papović, faktički objavio diktaturu jer je odlučio da vlada bez podrške Skupštine.

On je rekao da je potom potpredsjednik Skupštine Strahinja Bulajić u martu ove godine odbio da zakaže prvu sjednicu Skupštine u prvom redovnom zasijedanju.

Time je, kako je kazao Papović, prekršio član 90 Ustava kojim je, između ostalog, propisano da prvo redovno zasijedanje počinje prvog radnog dana u martu.

Prema njegovim riječima, Skupština zasijeda odnosno radi na sjednicama, tako da je odbijanje sazivanja sjednice redovnog zasijedanja faktički bila suspenzija parlamenta.

“Potpisivanjem ugovora sa Crkvom Srbije premijer (Dritan) Abazović je ovoj crkvi dao nadustavna ovlašćenja i predao joj veliki dio crnogorske kulturne, istorijske i duhovne baštine”, rekao je Papović.

Kako je naveo, nakon izglasavanja nepovjerenja Vladi Abazovića nova-stara skupštinska većina je pokušala da se u roku od 30 dana dogovori o novom mandataru.

Papović je kazao da su predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću obećali da će to učiniti do 19. septembra i da će mu kao dokaz za dogovor o mandataru dostaviti potpis 41 poslanika.

On je rekao da nijesu uspjeli da ispune nijedan uslov.

“Krivicu su prebacili predsjedniku, a Skupštini su uputili inicijativu da razriješe predsjednika, bez neophodnog mišljenja Ustavnog suda”, kazao je Papović.

Time su, kako je naveo, prekršili član 98 Ustava.

Prema riječima Papovića, od te inicijative su odustali jer su smislili razorniji plan – ukidanje i izmjenu ustavnih ovlašćenja predsjednika, odnosno nasilnu promjena Ustava i ustavnog uređenja.

“Uz to, optužuju poslanike DPS-a da su krivi za nefunkcionalnost Ustavnog suda jer u oktobru nijesu podržali kandidate za sudije Ustavnog suda koje je nova-stara većina jednostrano predložila Skupštini”, navodi se u autorskom tekstu.

Nova-stara skupštinska većina, kako je kazao Papović, zaboravlja da je izbor sudija Ustavnog suda trebalo obaviti u julu, ali je, kako je rekao, Zoronjić iznenada 18 puta bila uzdržana.

“Suštinsku destrukciju Ustavnog suda nova-stara skupštinska većina je izvela u junu prošle godine kada je usvojila izmjene Zakona o radu kojima je propisano da se u penziju mora sa 66 umjesto sa navršenih 67 godina života”, naveo je Papović.

To je, kako je rekao, urađeno kako bi se što prije penzionisao glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Prema riječima Papovića, zbog toga su, kao kolateralna šteta, u ovoj godini u penziju morale i sudije Ustavnog suda Dragoljub Drašković i Miodrag Iličković.

Kako je kazao, da nijesu usvojene izmjene Zakona o radu, Ustavni sud bi sada imao kvorum i mogao bi da odlučuje o pritužbama na lokalne izbore.

Papović je rekao da su gotovo istovremeno s izmjenama Zakona o radu usvojene, uprkos negativnom mišljenju Venecijanske komisije, izmjene Zakona o Državnom tužilaštvu koje su pogoršale stanje u cijeloj tužilačkoj organizaciji.

“Već dvije godine nova-stara parlamentarna većina namjerno uništava temeljne državne institucije. Pokazalo se da je njihovo „oslobođenje“ u stvari klerikalni bjelaško-četnički monstrum koji zatire Crnu Goru”, kazao je Papović.

