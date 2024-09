Otvoren prostor za kadriranjem u službi partijskih interesa

Podgorica, (MINA) – Usvojene izmjene Opšteg zakona o obrazovanju otvaraju prostor za kadriranje u službi partijskih i partikularnih interesa, a ograničavaju decentralizaciju i obesmišljavaju postojanje školskih odbora, saopšteno je iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Oni su kazali da je danas 45 poslanika/ca parlamentarne većine, od kojih mnogi gazeći i sopstvena obećanja od ranije, glasalo za izmjene i dopune Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, koje vraćaju moć ministru i prosvjete da bira i razriješava na stotine direktora javnih obrazovnih ustanova.

“CGO izražava žaljenje što umjesto normi koje bi doprinijele potrebnoj demokratizaciji obrazovnog sistema imamo norme koje otvaraju prostor za kadriranje u službi partijskih i partikularnih interesa a ograničavaju decentralizaciju i obesmišljavaju postojanje školskih odbora”, kaže se u saopštenju.

“Obrazovanje mora biti oslobođeno svih političkih uticaja i pritisaka, fokusirano na kvalitet”, poručuje se u saopštenju.

Novim rješenjem, kako se dodaje, Crna Gora vraća se unazad, uz dodatno urušavanje profesija prosvjete i autonomije rukovodnog kadra utvom sektoru, a posljedično i kvaliteta čitavog obrazovnog sistema.

“Odlučnost koju je pokazalo 45 poslanika/ca, ostajući gluvi za brojne i utemeljene kritike zainteresovane javnosti, i ignorišući priliku koji im je predsjednik države dao vraćajući te izmjene i dopune zakona na ponovno odlučivanje, ogoljava činjenicu da oni ne žele da rade na jačanju i unapređenju institucionalnog sistema i demokratskoj konsolidaciji”, smatraju u CGO-u.

