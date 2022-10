Omeragić: Podrška BS-u nastavlja da raste

Podgorica, (MINA) – Podrška Bošnjačkoj stranci (BS) nastavila je da raste, bez obzira na pojavu novih partija i pokreta koji plediraju i na njeno biračko tijelo, ocijenio je portparol BS-a Adel Omeragić.

On je kazao da su, nakon sabranih preliminarnih rezultata i analize izbora u Rožajama, Plavu, Bijelom Polju i Baru, u toj partiji veoma zadovoljni ukupnim rezultatima i reakcijom građana na njihovo političko djelovanje u periodu između lokalnih izbora i nakon političkih promjena u Crnoj Gori 2020. godine.

On je podsjetio da je BS, na državnom nivou, bila van vlasti 16 mjeseci i da su, u međuvremenu, ostali bez prvog predsjednika i jednog od osnivača stranke, Rafeta Husovića.

Omeragić je kazao da su, i pored toga, u svim opštinama u kojima su na izbore izašli samostalno, zabilježili značajan rast podrške birača u odnosu na prethodne lokalne izbore i popravili političku poziciju stranke u svim opštinama.

“To govori da su Bošnjaci u Crnoj Gori, ne samo nastavili da vjeruju politici BS i njenom novom lideru Ervinu Ibrahimoviću, već je ta podrška nastavila da stabilno raste, bez obzira na pojavu novih stranaka i pokreta koji plediraju i na biračko tijelo BS-a”, kazao je Omeragić

On je istakao da je podrška građana iskazana na posljednjim lokalnim izborima svojevrsno priznanje toj partiji.

Prema riječima Omeragića, dobar izborni rezultat nameće im obavezu i emanet da nastave da vode ispravnu politiku u narednom periodu, za koji se očekuje da će biti politički, ekonomski i bezbjednosno prilično izazovan na državnom i međunarodnom planu.

“I da se uspravno i dostojanstveno borimo za svoja ljudska, manjinska, nacionalna, vjerska i sva druga prava koja nam Ustav garantuje, unutar nezavisne, građanske, sekularne, demokratske i euroatlantske Crne Gore, kao buduće članice EU”, dodao je Omeragić u saopštenju.

On je zahvalio aktivistima te stranke, svima koji su u nedjelju glasali za BS, kao i svima koji su ih podržavali u prethodnom periodu.

“Pozivamo naše sunarodnike da se priključe ovom projektu, bez kojeg se ni u narednom periodu neće moći rješavati krupna politička pitanja u Crnoj Gori”, zaključio je Omeragić.

