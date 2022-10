OIK Glavnog grada odbio sve prigovore na izborni proces

Podgorica, (MINA) – Opštinska izborna komisija (OIK) Glavnog grada odbila je na današnjoj sjednici svih 16 prigovora na izborni proces.

Predsjednik OIK-a Glavnog grada Veselin Vukčević kazao je Radiju Crne Gore da je ocijenjeno da su prigovori neosnovani i da nije došlo do povrede biračkog prava građana.

OIK-u u Podgorici ranije je podnešeno 16 prijava, od čega je devet uputila Svetosavska lista, a ostale birači.

