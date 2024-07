Očuvanje mira na Zapadnom Balkanu važno za napredak ka EU

Podgorica, (MINA) – Očuvanje mira i jačanje demokratije na Zapadnom Balkanu važno je za dalji napredak država regiona ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), kao i evropsku sigurnost i stabilnost, saopšteno je na sastanku američkih senatora sa visokim predstavnicima Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) rekli su da resorni ministar Filip Ivanović boravi u Vašingtonu, gdje učestvuje na NATO samitu, koji se održava u svjetlu obilježavanja 75 godina od osnivanja Alijanse.

Kako su naveli iz tog resora, Ivanović je, tokom boravka u Vašingtonu, razgovarao sa senatorima Džin Šahin, Tomom Tilisom, Džerijem Moranom, Pitom Riketskom i Majkom Raundsom, u okviru sastanka senatora sa visokim predstavnicima Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije.

Navodi se da je ključna tema bila uloga Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u jačanju stabilnosti i daljem razvoju Zapadnog Balkana, sa posebnim osvrtom na važnost zajedničke evropske perspektive regiona.

Ivanović je kazao da Crna Gora i SAD imaju odlične međudržavne odnose, koje karakteriše dugotrajno prijateljstvo i partnerstvo, reflektovano kroz razvijenu bilateralnu i multilateralnu saradnju i dodatno osnaženo savezništvom u okviru NATO-a.

„Crna Gora želi da na već postavljenim, čvrstim temeljima nastavi da jača prijateljstvo, veze i saradnju sa SAD-om, jednim od najznačajnih vanjskopolitičkih saveznika“, rekao je Ivanović.

Navodi se da su senatori pozdravili ulogu i doprinos država saveznica iz regiona Zapadnog Balkana zajedničkim aktivnostima i ciljevima NATO, ali i pojedinačnu posvećenost razvoju i kontinuiranom unapređenju bilateralnih odnosa sa SAD.

Oni su kazali da je očuvanje mira i jačanje demokratije na Balkanu od neprocjenjive važnosti za dalji napredak ka članstvu u EU, kao i evropsku sigurnost i stabilnost.

Senatori su, kako se navodi, ponovili da će SAD nastaviti da podržavaju razvojne procese i jačaju svoje prisustvo i angažman u pravcu obezbjeđivanja stabilnosti, kao preduslova za dalji napredak.

Iz MVP su rekli da se Ivanović u Vašingtonu sastao i sa kongresmenkom Klaudijom Teni, predstavnicom distrikta savezne države Njujork.

Sagovornici su, kako se navodi, razmijenili mišljenja o regionalnim pitanjima i mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i SAD-a.

Ivanović je istakao značaj nedavno održane međuvladine konferencije u Briselu i naglasio spremnost Vlade da ubrzano radi na evropskoj integraciji, ali i razvija odnose sa SAD.

Teni je navela da je uvjerena da Zapadni Balkan zaslužuje posebnu pažnju i ponovila spremnost SAD-a da nastave da podržavaju Crnu Goru u procesima koji vode ka članstvu u EU.

Iz MVP su naveli da je Ivanović prisustvovao i svečanoj ceremoniji otvaranja NATO samita i obilježavanja 75. godišnjice Saveza, i tom prilikom je imao i kraće razgovore sa odlazećim generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom.

Ivanović je, kako se dodaje, imao kraće razgovore i sa predsjednicima Hrvatske Zoranom Milanovićem i Rumunije Klausom Johanisom, premijerima Holandije Dikom Šufom, Islanda Bjarnijem Benediktsonom i Grčke Kirjakosom Micotakisem, kao i britanskim ministrom odbrane Džonom Hilijem.

