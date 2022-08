Novaković Đurović: Valdanos će biti zaštićeno područje

Podgorica, (MINA) – Priprema predloga privremene zaštite Valdanosa u završnoj je fazi, kazala je ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović.

Ona je kazala da je, na inicijativu Opštine Ulcinj, Agencija za zaštitu životne sredine izradila Studiju o privremenoj zaštiti Valdanosa.

“Studija je upravo završena i u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i procedurama biće u petak predata Opštini Ulcinj”, navodi se u saopštenju.

Novaković Đurović je rekla da područje Valdanosa ispunjava sve kriterijume za privremenu zaštitu.

Osim toga, kako je dodala, plaža se vodi kao spomenik prirode još od 1968. godine.

Novaković Đurović je kazala da, paralelno sa tim, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma radi na izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u Opštini Ulcinj.

“Predloženi privremeni objekti, uključujući i objekte vjerskih zajednica na Valdanosu, za koje je prethodna Vlada u posljednjem danu mandata donijela odluku, biće isključeni iz Programa privremenih objekata”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS