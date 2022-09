Neizbrisivi trag Vukovića biće orijentir generacijama političara i građana

Podgorica, (MINA) – Djela poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Miodraga Vukovića ostaju da svjedoče kako se demokratski, primjereno i dostojanstveno može boriti za uzvišenu i ispravnu ideju, a njegov svijetli i neizbrisivi trag biće orijentir generacijama političara, pravnika, studenata, građana i njegovoj porodici.

To je kazao poslanik DPS-a Danijel Živković na komemorativnoj sjednici povodom smrti Vukovića.

„Sa dubokom tugom opraštamo se od Vukovića, političara, univerzitetskog profesora, hrabrog i istrajnog borca za obnovu crnogorske nezavisnosti, supruga, oca i đeda“, naveo je Živković.

On je rekao da je Vuković bio pregalac, stvaralac, borac za bolju Crnu Goru.

„Odgovoran prema porodici, državi i poslu bio je primjer na koji se mogu ugledati buduće generacije. U uglednom domu Vukovića, Miško je naučio da se kroz život ide časno i uspravno, da se vrijedno radi i postojano čuva ognjište i domovina“, kazao je Živković.

Kako je naveo, Vuković je sa tim duhom o Crnoj Gori mislio i govorio i pomagao da se uzdigne do savremene, građanske i evropske, do onih visina koje joj po kulturi i istoriji pripadaju.

„Njegova djela ostaju da svjedoče kako se demokratski primjereno i dostojanstveno može boriti za ideju koja je uzvišena i ispravna“, istakao je Živković.

On je naglasio da Vuković ostavlja porodici i Crnoj Gori bogato nasljeđe i časno ime.

„Vuković je govorio da ljudi ličnim djelom odražavaju ne samo sebe, već stoje i kao putokaz za budućnost. Upravo će njegov svijetli i neizbrisivi trag biti orijentir generacijama političara, pravnika, studenata, građana, a posebno njegovoj porodici“, kazao je Živković.

Vuković je, kako je naveo, bio učesnik u donošenju presudnih političkih odluka za Crnu Goru i odgovorno i mudro je stajao pred izazovima dramatičnog vremena, vjerujući u demokratičnost, razgovor, toleranciju i argument.

Prema riječima Živkovića, Vuković se, na dugom političkom putu, za svoje ideje borio suvereno i nepokolebljivo, snagom činjenica i blagosti.

„Teret složnog državnog posla nosio je mirno i savjesno, vodeći računa o ljudskim potrebama i problemima, uz najdublje razumijevanje za sve svoje kolege“, kazao je Živković.

Kako je naveo, Vuković je mladim ljudima prenosio iskustva i znanja, učio ih da stasavaju u zrele i ozbiljne ljude, koji će se boriti za svoje ciljeve, objašnjavajući da se nesputana mladalačka energija mora pametno upotrebiti u izgradnji boljeg društva.

„Bez povišenog tona, sa senzibilnošću prema drugom i drugačijem, utemeljen u stavovima vješto je debatovao u tradicionalno oblikovanom balkanskom društvu“, rekao je Živković.

Vuković je, kako je kazao, znao kako hiruški precizno, uravnoteženo i analitički objektivno da ukaže na kompleksnost pojava u društvenom i političkom životu.

Živović je rekao da je Vuković sa uspjesima krenuo još od rane mladosti.

„Njegova bogata biografija svjedoči o četiri godišnje nagrade za najboljeg studenta generacije na Pravnom fakultetu u tadašnjem Titogradu, zatim nagradi 19. decembar za najboljeg studenta fakulteta, te najboljeg na Univerzitetu“, naveo je Živković.

Vuković je, kako je dodao, bio i predsjednik omladine Jugoslavije.

„Sa zvanjem magistra i doktora radio je kao univerzitetski profesor, prenoseći znanja generacijama studenata. Biran je za vanrednog profesora na Univerzitetu Mediteran u Podgorici i na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija u Beogradu“, kazao je Živković.

Vuković je, kako je dodao, bio profesor i predavač na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru i Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović kazala je da će dugogodišnji parlamentarni rad Vukovića ostati nesumnjivo upamćen u političkom životu Crne Gore, a njegova stručnost i predanost služili su i služiće kao primjer kolegama u parlamentu.

„Svom poslu je pristupao kao veliki profesionalac, temeljno i ozbiljno, vodeći računa o pravilima rada parlamenta i uvijek uvažavajući svoje kolege“, rekla je Đurović.

Kako je navela, za svoje stavove i mišljenja Vuković se borio odlučno i istrajno, uzimajući u obzir drugačija mišljenja, a uvijek čuvajući dignitet zakonodavnog doma kom je pripadao.

„Zbog njegovih ljudskih i profesionalnih kvaliteta sigurna sam da je odlazak kolege Vukovića izazvao istinsku tugu kod svih poslanika i zaposlenih u Skupštini“, kazala je Đurović.

Vuković je u nekoliko saziva bio poslanik, a bio je predsjednik više skupštinskih Odbora.

On je bio i potpredsjednik Vlade Crne Gore od 1996. do 1998. godine.

Vuković je bio i savjetnik predsjednika Crne Gore za ustavni sistem od 1998. do 2002. godine.

