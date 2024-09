Nastavak akcije Kran, uhapšena još jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici Sektora granične policije uhapsili su danas, na Aerodromu Podgorica, M.V. (22) kojem se na teret stavlja krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz Uprave policije su saopštili da je M.V. uhapšen u nastavku predmeta službenika Sektora za borbu protiv kriminala i regionalnih centara „Centar“ i „Jug“ zaduženih za borbu protiv droge, a koji je usmjeren na suzbijanje ulične prodaje narkotika i procesuiranja uličnih dilera.

On je, kako su rekli, uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

„U okviru predmeta kodnog naziva „Kran“, koji je usmjeren na procesuiranje uličnih dilera narkotika, u prethodnom periodu procesuirane su četiri osobe, od kojih su tri uhapšene u Podgorici – N.Ć. (23), N.R. (26) i B.L. (40), a jedna u Budvi – I.R. (34)“, podsjetili su iz policije.

U tom predmetu, kako su naveli, do sada je ukupno zaplijenjeno 357 grama materije za koju se sumnja da je kokain, kao i više vaga za precizno mjerenje.

„Službenici policije će nastaviti sprovođenje intenzivnih aktivnosti usmjerenih na otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika, kako ulične prodaje, tako i krijumčarenja na međunarodnom nivou, a sve u cilju stvaranja povoljnog bezbjednosnog ambijenta i očuvanja zdravlja građana“, kaže se u saopštenju.

