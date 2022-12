Narednih dana očekuju dogovor o povećanju zarada u policiji i MUP-u

Podgorica, (MINA) – Pregovori o unapređenju materijalnog statusa i uslova rada zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i Upravi policije biće nastavljeni u narednim danima, kada se očekuje konačan dogovor o tim pitanjima, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz tog resora su kazali da su na sastanku ministra finansija Aleksandra Damjanovića i predstavnika sindikata policije i MUP-a razmatrani zahtjevi sindikata u odnosu na unaprjeđenje statusa službenika tih institucija.

“Pored razmatranja elemenata Granskog kolektivnog ugovora, fokus je bio na povećanju koeficijenata na zarade”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, tokom konstruktivnog i otvorenog dijaloga, zajednički ocijenjeno da su napravljeni iskoraci u odnosu na prethodni sastanak.

“Dogovoreno je da pregovori budu nastavljeni u narednim danima, kada se očekuje da bude postignut konačan dogovor, koji će biti u skladu, kako sa očekivanjima sindikalnih predstavnika, tako i sa elementima održivosti javnih finansija, a sve sa ciljem unaprjeđenja materijalnog statusa i uslova rada zaposlenih u ovoj oblasti”, zaključuje se u saopštenju.

