Nadležni da obezbijede građanima biračko pravo u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozvao je sve nadležne institucije da građanima, koji imaju biračko pravo u Šavniku, obezbijede da u nedjelju to ustavno pravo i ostvare.

Đukanović je na Tviteru /Twitter/ naveo da je četvrti pokušaj da se sprovedu izbori u toj opštini, najmanje pitanje lokalne politike i odnosa broja odbornika.

“To je svojevrsni ispit za državu koji će pokazati da li postoji imalo snage i volje unutar institucija da garantuju zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda”, rekao je Đukanović.

Kako je dodao, četvrti pokušaj izbora će pokazati da li su institucije “nakon dvije godine sistematske razgradnje”, potpuno nemoćne da vrše svoju osnovnu dužnost, odnosno štite interese države i njenih građana.

“Pozivam sve nadležne institucije da obezbijede građanima koji imaju biračko pravo u Šavniku da u nedjelju svoje ustavno pravo i ostvare”, naveo je Đukanović.

