Na sjednici Komisije biće više smjena i postavljenja

Podgorica, (MINA) – Komisija za kadrovska i administrativna pitanja Vlade održaće sjutra sjednicu na kojoj će ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik Građanskog pokreta URA Filip Adžić predložiti dopunu Dnevnog reda sa 26 novih tačaka, sa skoro toliko smjena i postavljenja, saopštile su Demokrate.

Poslanik te stranke, Danilo Šaranović, danas je na konferenciji za novinare rekao da će sjutrašnju sjednicu Vlade obilježiti dosad neviđeni politički revanšizam.

Demokrate su ponovile da će Vlada “kojoj je istekao rok trajanja” u narednim danima zloupotrijebiti svoje nadležnosti i donositi odluke koje je, kako su rekli, i sam potpredsjednik Vlade nazvao klasičnim političkim revanšizmom.

“Kako Demokrate saznaju, sjutra će Komisija za kadrovska i administrativna pitanja Vlade održati sjednicu u devet sati, na kojoj će samo jedan član Vlade, Adžić, predložiti dopunu Dnevnog reda sa 26 novih tačaka, sa skoro isto toliko smjena i postavljenja”, kaže se u saopštenju.

Oni su naveli da to nije više ni politički revanšizam ili sječa kadrova već, kako su kazali, odraz dubokih ličnih frustracija i mržnje prema Demokratama zbog skorog odlaska sa funkcija onih koji misle da će odlaganjem izbora do u nedogled moći doživotno na njima da obitavaju.

“Upozoravamo da će nezavisne i samostalne institucije i nadležni organi, čijem formiranju ćemo dati značajan doprinos, znati da se uskoro pozabave ovakvom zloupotrebom ovlašćenja i utvrđivanjem možda i krivične odgovornosti onih koji sada misle da su nedodirljivi”, navele su Demokrate.

Iz te stranke su rekli da je i bivša predsjednica Vrhovnog suda mislila da je nedodirljiva.

Kako su kazali, Predlog za dopunu dnevnog reda koji im je dostavljen obuhvata predloge za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava (MLJMP).

Kako se navodi, tu su i predlozi za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam u MLJMP i za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova.

“Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pristupanje i pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova, Predlog za prestanak mandata direktora Uprave javnih radova, Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za kapitalne projekte”, navodi se u saopštenju.

Predloženo je, kako su kazale Demokrate, da se dnevni red dopuni i sa predlozima za izbor člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević”, kao i za određivanje punomoćnika predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara tog Instituta.

Demokrate su navele da će dnevni red biti dopunjen i predlozima za prestanak mandata sekretarke Ministarstva kapitalnih investicija (MKI), generalne direktorice Direktorata za željeznički

saobracaj u MKI, generalne direktorice Direktorata za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike u tom resoru, kao i generalne direktorice Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu.

Kako su kazali, predviđeni su i predlozi za prestanak mandata generalnih direktora Direktorata za drumski saobraćaj, za državne puteve i za kapitalne investicije.

Na dnevnom redu bi trebalo da budu i predlozi za određivanje više vršioca dužnosti generalnog direktora u direktoratima MKI, kao i predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva.

Demokrate su navele da će biti predloženo da se dnevni red dopuni i predlozima za prestanak mandata direktorice Uprave za kadrove, njenog pomoćnika, kao i rukovodilaca Sektora za obuku i razvoj kadrova, Sektora za informacioni sistem kadrova, kao i Sektora za postupak oglašavanja i praćenja propisa.

Kako su kazali, Dnevni red bi trebalo da bude dopunjen i predlozima za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za ljudske resurse, za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva evropskih poslova, za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za tercijalno obrazovanje u ranijem Ministarstvu, prosvjete, nauke, kulture i sporta.

