Mugoša: Parlamentarna većina doživjela debakl u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Palamentarna većina doživjela je debakl na izborima u Podgorici, ocijenio je nosilac liste Evropskog saveza Boris Mugoša i pozvao te partije da vrate mandat građanima i da se ide na vanredne parlamentarne izbore.

Mugoša je, na konferenciji za novinare, kazao da je Evropski savez na vanrednim izborima u Podgorici ostvario sjajan izborni rezultat, navodeći da vjeruje da će osvojiti četiri mandata.

Kako je rekao, Evropski savez, koga čine Socijaldemokrate, Socijaldemokratska partija i Liberalna partija, osvojio je oko šest odsto glasova građana Podgorice.

„Blizu smo četvrtog mandata. Kako pristižu rezultati iz centralnog dijela Podgorice, vjerujem da možemo i taj četvrti mandat da osvojimo“, naveo je Mugoša.

On je ocijenio da je parlamentarna većina doživjela izborni debakl u Glavnom gradu.

„Pozivam ih sa ovoga mjesta, ako vole Crnu Goru, da vrate mandat građanima i da idemo na vanredne parlamentarne izbore“, kazao je Mugoša.

On je rekao da je druga važna poruka sa izbora u Glavnom gradu ta da će od sjutra Podgorica biti isključivo građanska i evropska, “a kičma takve Podgorice biće Evropski savez“.

„Samo na tim i takvim principima – građanske, evropske, sekularne i antifašističke Podgorice, biće formirana vlast, naveo je Mugoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS