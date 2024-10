Ministarstvo zdravlja: Zaposleni u kompaniji Port of Adria biće adekvatno zbrinuti

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja preduzima sve neophodne radnje iz svoje nadležnosti u cilju zaštite zdravlja zaposlenih u kompaniji Port of Adria, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Ministarstvo zdravlja je to saopštilo nakon što su se radnici Port of Adria obratili zdravstvenim ustanovama sa analizama koje ukazuju na povećan procenat olova u krvi i sumnje na trovanje teškim metalima.

Iz Ministarstva su kazali da su odmah po saznanju za taj problem stupili u kontakt sa Institutom za medicinu rada “Dr Dragomir Karajović” u Beogradu, referentnom regionalnom ustanovom u oblasti zaštitite stanovništva od jonizujućih zračenja i profesionalne toksikologije.

“Dogovoren je hodogram aktivnosti u cilju zaštite zdravlja pacijenata sa sumnjom na trovanje teškim metalom, a nakon što zaposleni iz barske Luke prođu dijagnostiku u Kliničkom centru Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da prvi rezultati analiza koje su poslate Institutu u Beogradu ukazuju da se radi o hroničnom procesu i vrijednostima olova u krvi koje su u granicama dozvoljenog u odnosu na profesionalni angažman i izloženost zaposlenih na tom radnom mjestu.

“Ipak, kako bi u potpunosti otklonili sve sumnje i u skladu sa medicinskom doktrinom i etikom ovaj proces zaokružili dijagnostikom i eventualnim liječenjem pacijenata, već od sjutra u Kliničkom centru je organizovan prijem za prvu grupu radnika iz preduzeća Port of Adria”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da će nakon toga, u skladu sa zdravstvenim stanjem i medicinskim indikacijama, po potrebi biti poslati u beogradski Institut “Dr Dragomir Karajović”.

