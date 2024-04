Milović: Uvažićemo sve konstruktivne sugestije

Podgorica, (MINA) – Vlada nije predložila Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, jer se Nacrt tog zakona nalazi na javnoj raspravi koja traje do 28. aprila, kazao je ministar pravde Andrej Milović i poručio da će biti uvažene sve konstruktivne sugestije.

Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović rekao je ranije danas da je Vladin Predlog zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine u službi zaštite organizovanog kriminala i pozvao predstavnike parlamentarne većine da se suprotstave takvom rješenju.

Milović je u reagovanju naveo da, iako su Nacrt izmjena i dopuna tog zakona radili u saradnji sa Evropskom komisijom (EK), Savjetom Evrope, Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT) i drugim relevantnim institucijama, Abazović nastavlja sa banalnim neistinama u cilju “provincijske teatralizacije politike”.

Prema riječima Milovića, Abazović se u takvoj politici jedino i snalazi.

“Vlada nije ništa predložila, niti su predložili (Milojko) Spajić i Milović, jer se Nacrt zakona nalazi na javnoj raspravi koja traje do 28. aprila, i u tom procesu će biti uvažene sve konstruktivne sugestije. Toliko o tome”, naveo je Milović.

On je naglasio da Ministarstvo pravde i 44. Vlada nijesu odustali od “italijanskog modela”.

“Naprotiv, radi se na dva kolosijeka, paralelno sa unapređenjem krivičnog modela po preporuci EK i međunarodnih eksperata, radi se i na građanskom modelu oduzimanja imovinske koristi”, rekao je Milović.

On je istakao da za građanski model treba više vremena, s obzirom na to da taj model nije postojao u Crnoj Gori, pa ga je potrebno pravilno postaviti kako bi bio primjenjiv u praksi, a ne PR politički trik.

“Jer za razliku od praksi 43. Abazovićeve Vlade, ova Vlada stvari radi temeljno, ozbiljno i efikasno, bez fanfara, pompe i cirkusantskih trikova”, naveo je Milović u reagovanju.

Kako je rekao, od kada Abazović napada 44. Vladu, posebno Spajića i njega da štite mafiju, uhapšeni su bivši direktor policije, bivši glavni specijalni tužilac, bivši šef Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i pripadnici raznih klanova.

“Pa je izgleda samo njemu jasno kako to mi štitimo mafiju. Ali, Crna Gora zna da je Abazoviću svaka istina ovakva. Kako je govorio Sula Radov, đe je plitko tu huči. Pametnom dosta”, zaključio je Milović.

