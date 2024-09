Milatović: Sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost u doglednom roku

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je da će sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost biti održana kad je on zakaže.

“Sjednica je bila prije deset dana i biće u doglednom roku, onda kad je ja zakažem”, rekao je Milatović u emisiji “Iz(Nova)” na televiziji Nova M.

On je, komentarišući to što mu je ministar odbrane Dragan Krapović uputio dopis za hitno zakazivanje sjednice Savjeta, a premijer Milojko Spajić predložio da u petak bude održana, rekao da je posrijedi koordinisana akcija izvršne vlasti.

Milatović je kazao da neće dozvoliti da se izvršna vlast prema Savjetu ponaša kao što se ponaša prema Skupštini, prenosi Vijesti.

“Dok sam predsjednik neću dozvoliti da se opet politika uvuče u vojne redove. Mislim da se upravo jednim dijelom i ovom koordinisanom akcijom ministra odbrane i premijera, kao što se trenutno dešava i u drugim oblastima, pokušavaju nametnuti neka rješenja, da se opet dođe do degradacije odnosa prema VCG i politizacije Vojske”, rekao je Milatović.

On je komentarišući to što mu je načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG), brigadni general Zoran Lazarević uputio zahtjev da “prihvati i potpiše” odluku o njegovom razrješenju sa čela VCG, kazao da nije čovjek koji želi da opisuje prepisku između načelnika Generalštaba i predsjednika države.

“Ko god se time bavi mislim da ne misli dobro VCG i državi Crnoj Gori. Zamislite situaciju, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), da neko objavljuje prepisku između načelnika generalštaba američke vojske i predsjednika SAD-a. To je neshvatljivo”, rekao je Milatović.

On je dodao da se tim stvarima trenutno bave ministar odbrane i Vlada Crne Gore.

Milatović je dodao da će razgovarati sa Lazarevićem čim se vrati u Crnu Goru.

