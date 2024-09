Milatović: Nijesam dobio zvaničan dokument u vezi statusa Lazarevića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović rekao je da nije dobio nijedan zvaničan dokument u vezi statusa načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zorana Lazarevića.

Milatović je, odgovarajući na pitanja novinara u Muzičkom centru, podsjetio da Vojskom komanduje Savjet za odbranu i bezbjednost, a da njim predsjedava predajednik države.

“Ustavom je sve jasno definisano. Niti Savjet, niti ja nijesmo dobili zvaničnu informaciji, ni dokument u odnosu na ovo što sam mogao da pročitam iz medija. Kada dobijem to, ja ću se jasno odrediti”, rekao je Milatović.

On je potvrdio da je na prethodnoj sjednici Savjeta pokrenuto pitanje razrješenja Lazarevića.

“Ali u diskusiji predsjednici Vlade i Skupštine su pohvalili čovjeka, pa sam pitao zašto se razrješava. Kada dobijem dobru argumentaciju, odrediću se u odnosu na to”, naveo je Milatović.

On je ocijenio da se čestim izmjenama u Vojsci šalje loša poruka.

Milatović je kazao da ministar odbrane Dragan Krapović najavio da će da poništi rješenje prethodnog ministra i Lazarevića defakto penzioniše.

„Time bi Lazarević prestao da bude aktivan oficir, a Krapović preuzeo ulogu Savjeta“, dodao je Milatović.

Upitan da li ima informaciju da je Krapović obavijestio Lazazevića da mu se danas završava radni odnos u Vojsci, Milatović je kazao da nema ta saznanja.

„Mogu da imam saznanja u odnosu na formalni dokument koji dođe u kabinet predsjednika države ili u Savjet“, naveo je Milatović.

Kako je kazao, nije riječ o bilo kakvom oficiru, već načelniku Generalštaba VCG.

Milatović je, komentarišući izbor generalnog direktora Radio Televizije Crne Gore Borisa Raonića, pitao ima li iko u Crnoj Gori ko misli da izbor nije bio namješten.

„Zakon su promijenili prije mjesec, pa su nam pričali da je pet godina radnog iskustva bolje nego deset. Izmjene tog zakona je u zadnjem trenutku parlamentarna većina “prodala” kao dio IBAR zakona, što nije bilo tačno“, istakao je Milatović.

On je naveo da je nova parlamentarna većina dovela do toga da su, osim prakse, loši i zakoni.

Upitan kako komentariše optužbe političkih oponenata zbog uključivanja u podgoričke izbore, Milatović je rekao da ima ustavno i zakonsko pravo da, kao bilo koji drugi građanin, iznosi političke stavove i mišljenja.

On je ocijenio da je neodgovorno sa strane posmatrati sve što se dešava.

