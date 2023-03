Milatović: Na izborima se ne bira samo predsjednik, već put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Predsjednički izbori u Crnoj Gori jako su važni jer se na njima ne bira samo predsjednik, već put kojim će Crna Gora ići, ocijenio je predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad (PES) Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz PES-a, Milatović je, na konvenciji u Nikšiću, rekao da se na predsjedničkim izborima bira poštenje umjesto kriminala, pravda a ne nepravda, kao i meritokratija umjesto nepotizma.

“Biramo djela a ne prazna obećanja, ekonomski prosperitet umjesto siromaštva, pomirenje a ne vještačke podjele, stabilnost umjesto neizvjesnosti”, saopštio je Milatović.

On je rekao da je porazno da je Nikšić od industrijskog giganta postao grad iz kojeg ljudi odlaze jer nemaju gdje da rade.

Kako je Milatović saopštio, Nikšić je po površini bio najveća opština u bivšoj Jugoslaviji i najveći industrijski centar u kojem su uspješno poslovale brojne fabrike i preduzeća poput Željezare, Rudnika boksita, Autoprevoznog, Javorka, Građevinskog i mnogih drugih.

Prema njegovim riječima, Nikšić je bio ne samo industrijski, nego i ekonomski, kulturni i intelektualni centar bivše Jugostavije.

To je, kako je Milatović saopštio, nekad bio grad kojem je bivša Jugoslavija bila mala, a sada mu je i Crna Gora prevelika.

“A predsjednik države (Milo Đukanović) u svoj rodni grad dođe samo i isključivo uoči izbora. I svaki put iznova daje ista lažna obećanja, dovodi investitore kojih nema, otvara nepostojeće fabrike i preduzeća, a sa njima i nova radna mjesta”, rekao je Milatović.

Kako se kaže u saopštenju, on je naveo da, nakon izbora, Đukanović “nestaje jer ima važnijih poslova”.

“A sa njime nestaju i predizborna obećanja. Do nekih novih izbora. I tako trideset godina. A Nikšić i dalje ostaje razapet između slavne prošlosti i nikad dosanjane budućnosti. Nikšić je više nego ijedan drugi crnogorski grad platio cijenu tridesetogodišnje vladavine Đukanovića“, smatra Milatović.

On je rekao da je zato vrijeme da Nikšić ponovo počne da radi.

“Želimo Crnu Goru u kojoj će Nikšić konačno dobiti mjesto koje zaslužuje i opet postati industrijski i kulturni centar države. Nikšić u kojem će raditi fabrike i preduzeća, u kojem će oživjeti sela, u koji će se mladi vraćati kako bi radili, živjeli i stvarali porodicu”, naveo je Milatović.

On je kazao da je pokazao i dokazao da je i u politici moguće održati riječ.

“Budite sigurni da ću je održati i ovoga puta”, poručio je Milatović.

On je rekao je da je glas za njega, glas za Nikšić u kojem je moguće da znanje i stručnost budu stručnost konačno budu važniji od partijske knjižice.

“Dragi Nikšićani, siguran sam da ćete upravo vi biti pokretači velikih promjena u Crnoj Gori i da ćemo na ovim, za sve nas sudbonosnim izborima, zajedno postati u prošlost politiku Đukanovića. Uspjećemo, jer Crna Gora uspjeh je zaslužila”, zaključio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS