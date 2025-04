Meloni: Uvjerena sam da će Crna Gora 2028. postati članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora s pravom očekuje da bude prva naredna članica Evropske unije (EU), rekla je predsjednica Savjeta ministara Italije Đorđa Meloni, navodeći da je uvjerena da će Crna Gora taj cilj ostvariti tokom italijanskog predsjedavanja Unijom u prvoj polovini 2028. godine.

Meloni je danas razgovarala sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem, koji na njen poziv boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Italiji.

Kako je saopšteno iz crnogorske Vlade, na sastanku je bilo riječi o zajedničkim projektima, saradnji u oblasti infrastrukture, odbrane i energetike, boljoj povezanost, kao i o podršci Italije na evropskom putu Crne Gore.

“Najbolji dani za saradnju Crne Gore i Italije tek dolaze, a saradnja u okviru EU daće dodatni podsticaj jačanju ukupnih odnosa”, poručeno je tokom susreta.

Melonije je ocijenila da Crna Gora s pravom očekuje da bude prva naredna članica EU.

“Sa pažnjom pratim Vaš rad i impresionirana sam vizijom i načinom na koji vodite Crnu Goru. Uvjerena sam da će tokom italijanskog predsjedavanja EU, u prvoj polovini 2028. godine, Crna Gora postati 28. članica”, kazala je Meloni.

Spajić je rekao da se Crna Gora snažno oslanja na podršku Italije u domenu eurointegracije i ukupne vanjske politike i istakao da se tradicionalno dobri odnosi mogu nadgrađivati u brojnim oblastima, posebno u energetici.

On je ukazao na značaj nastavka projekta podmorskog elektroprenosnog kabla, odnosno polaganja druge žile što će, prema njegovim riječima, Crnu Goru povezati snažnije i sa Italijom i sa EU.

“Energetika je razvojna šansa Crne Gore. Stoga je posebno važno da u saradnji sa provjerenim partnerima realizujemo kapitalne projekte u ovaj oblasti, kako bi u obostranom interesu valorizovali ovaj potencijal”, poručio je Spajić.

Meloni je, kako je saopšteno, iskazala punu podršku nastavku tog projekta.

Iz Vlade su kazali da su Meloni i Spajić razgovarali o saradnji sa partnerima van Evrope, sa akcentom na saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (SAD), sa kojim obje zemlje imaju potpisane međudržavne sporazume.

“Premijerka Italije je posebno istakla važnost saradnje sa, kako je istakla “pouzdanim partnerima iz UAE”, istakavši da novo vrijeme traži kredibilne partnere”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, na sastanku je ocijenjeno da su dobra povezanost pomorskim putem tokom ljetnje sezone i direktna avionska linija dobra baza za snažniju ekonomsku razmjenu, ali da je na tom planu potrebno intenzivirati aktivnosti i frekvenciju poslovnih kontakata.

Spajić i Meloni su dogovorili organizaciju biznis foruma sa akcentom na oblasti energetike, saobraćajne infrastrukture i odbrane, nakon čega će se pristupiti potpisivanju međudržavnog sporazuma u oblastima od zajedničkog interesa.

