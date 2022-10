Medojević pozvao ambasadore EU i Kvinte da posreduju u parlamentarnom dijalogu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević pozvao je Delegaciju Evropske unije (EU) i ambasadore zemalja Kvinte u Crnoj Gori da posreduju u parlamentarnom dijalogu, u cilju postizanja najšireg konsenzusa oko rješenja političke duboke političke i institucionalne krize u državi.

Medojević je u pismu Delegaciji EU i ambasadorima naveo da dvije godine od parlamentarnih izbora, održanih 30. avgusta 2020. godine, Crna Gora ne uspijeva da pronađe sopstveni demokratski odgovor na izazove višedecenijske totalitarne vladavine prethodnog režima.

Prema njegovim riječima, formiranje 42. i 43. vlade suprotno izbornoj volji građana i uobičajenim demokratskim principima, imalo je izrazito negativne posljedice po stabilnost demokratije i institucija i ekonomski razvoj zemlje.

“Cijenim da su se stekli svi politički uslovi da se u Skupštini otvori dijalog između parlamentarnih stranaka, s ciljem postizanja najšireg mogućeg konsenzusa oko rješenja krize koja prijeti destabilizaciji zemlje i zaustavljanju reformskih i integracionih procesa”, kazao je Medojević.

On je rekao da se takve krize legitimiteta najvažnijih institucija političkog sistema mogu demokratski i mirno riješiti isključivo na fer i poštenim izborima.

Medojević je pojasnio da bi se dijalog vodio o preduslovima, pripremi i vremenu održavanja parlamentarnih izbora i njihovog spajanja sa predsjedničkim.

On je istakao da bi se dijalog vodio i u vezi sa izborom sudija i deblokadom rada Ustavnog suda, deblokadom tužilaštva i pravosuđa i kompletiranjem Sudskog savjeta.

Medojević je kazao da će kriza povjerenja između parlamentarnih stranaka sigurno biti velika prepreka za pokretanje dijaloga.

Kako je naveo, lideri parlamentarnih stranaka moraju u uslovima teške političke i institucionalne krize pokazati odgovornost za kanalisanje političkih procesa u pravcu snaženja demokratije i posvećenosti opštem dobru građana i države.

Medojević je ocijenio da je aktuelna politička elita javno demonstrirala neodgovornost i nesposobnost da partijske i lične interese stavi po strani i otvori parlamentarni dijalog za postizanje konsenzusa oko neophodnih reformi.

“Koristim ovu priliku da Vas pozovem da iskoristite svoj uticaj i ohrabrite predsjednicu parlamenta Danijelu Đurović da, u primjerenom roku, inicira sastanak lidera parlamentarnih stranaka radi otvaranja dijaloga o rješavanju duboke političke i institucionalne krize u Crnoj Gori”, naveo je Medojević u pismu.

On je poručio da su pred Crnom Gorom samo dva puta.

“Put sukoba, tenzija i nestabilnosti, ili dijaloga i dogovora o mirnom i demokratskom rješenju krize”, zaključio je Medojević.

