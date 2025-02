Matarela u utorak u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Italije Serđo Matarela boraviće u utorak u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića.

Iz kabineta Milatovića su saopštili da će Matarela biti dočekan u Rezidenciji na Cetinju, uz najviše državne i vojne počasti, nakon čega će uslijediti razgovor dva zvaničnika.

„Nakon upisivanja u knjigu gostiju i sastanka dvije delegacije, šefovi država će imati izjave za javnost i posaditi drvo prijateljstva u dvorištu Rezidencije na Cetinju“, naveli su iz Milatovićevog kabineta.

Oni su kazali da će, takođe, Matarela i Milatović u Ministarstvu kulture otvoriti izložbu „Crna Gora i Italija: susret dva naroda“.

Milatović će, kako je najavljeno, prirediti i svečani ručak u čast Matarele.

„Predstojeća zvanična posjeta potvrda je odličnih crnogorsko-italijanskih odnosa i predstavlja nastavak snažne diplomatske aktivnosti Milatovića u cilju međunarodne promocije Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je posjeta predsjednika Italije, države članice G7 koja snažno podržava evropski put Crne Gore kroz inicijativu “Prijatelji Zapadnog Balkana”, važan pozitivan signal i podrška nastojanjima zemlje na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji do 2028. godine.

