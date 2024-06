MANS: Zabrinuti da izmjene zakona mogu dovesti do smjene Novovića

Podgorica, (MINA) – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) zabrinuta je da bi izmjene Zakona o tužilaštvu mogle dovesti do smjene glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, saopšteno je iz te nevladine organizacije.

Iz MANS-a su rekli da se izmjenama tog zakona tužiocima imenovanim u periodu prethodnog režima vraća kontrola nad Tužilačkim savjetom.

“U čijem interesu radi ministar (ne)pravde kada predlaže takve izmjene nakon nedavnih hapšenja (Zorana) Lazovića, (Milovoja) Katnića?”, naveli su iz MANS-a na društvenoj mreži X.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS