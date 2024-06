Mandić: Skupština u petak nastavlja rad

Podgorica, (MINA) – Nedostatak neophodnog broja poslanika za rad i odlučivanje rezultat je brojnih diplomatskih aktivnosti narodnih predstavnika iz redova parlamentarne većine, saopštio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić i najavio da će parlament nastaviti rad u petak.

Sjednica Skupštine koja je trebalo da bude održana danas, otkazana je zbog nedostaka kvoruma.

“Upravo sam obavijestio šefove poslaničkih klubova u Skupštini Crne Gore da ćemo naš rad nastaviti u petak, 28. juna”, naveo je Mandić na društevnoj mreži X.

On je kazao da prethodnih dana nijesu naišli na razumijevanje kolega iz redova opozicije kada je u pitanju nedostatak neophodnog broja poslanika za rad i odlučivanje.

Mandić je rekao da je nedostatak kvoruma rezultat brojnih diplomatskih aktivnosti koje ovih dana sprovode poslanici iz redova parlamentarne većine.

