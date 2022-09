Lalošević: COK posvećeno radio u interesu svih sportista

Podgorica, (MINA) – Crnogorski olimpijski komitet (COK) je, kao krovna sportska organizacija, posvećeno i odgovorno radio u interesu svih sportista, o čemu svjedoče i značajni rezultati na međunarodnim takmičenjima, saopštio je ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

On je ugostio predsjednika Evropskih olimpijskih komiteta (EOK) Spirosa Kapralosa i predsjednika COK-a Dušana Simonovića.

Kako je saopšteno iz Ministarstva sporta i mladih, povod sastanka je proslava 15 godina od prijema COK-a u međunarodnu olimpijsku porodicu.

Lalošević je rekao da Ministarstvo sporta i mladih i COK, kao krovna sportska organizacija u Crnoj Gori, imaju odličnu saradnju, a čiji je cilj da se dobrobit sportista postavi na prvo mjesto.

On je kazao da je od 2007. godine, od kada je primljen u Međunarodni olimpijski komitet, crnogorska krovna sportska organizacija posvećeno i odgovorno radila u interesu svih sportista, o čemu svjedoče i značajni rezultati na međunarodnim takmičenjima.

“Uvjeren sam da će naša saradnja biti još intenzivnija i da će COK i u budućnosti biti na usluzi svim našim sportistima”, istakao je Lalošević.

Kapralos je zahvalio Laloševiću na prijemu i uručio mu plaketu Evropskih olimpijskih komiteta. Sastanku je prisustvovao i vršilac dužnosti direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih Zoran Jojić.

