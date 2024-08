Laković: Milatović izašao iz granica nadležnosti

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, u okviru kampanje za lokalne izbore u Podgorici, zloupotrebljava funkciju i izlazeći iz granica svojih nadležnosti obećava nabavku specijalizovanog vatrogasnog vozila, putem donacije, ocijenio je poslanik Pokreta Evropa sad Miodrag Laković.

Milatović je ranije danas kazao da je, ispunjavajući obećanje koje je dao vatrogascima u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada, međunarodnim partnerima uputio molbu za donaciju modernog vatrogasnog vozila specijalno dizajniranog za teške terene i složene akcije spašavanja.

Laković je rekao da dokaz da se radi o predizbornoj manipulaciji potvrđuje činjenica da Milatović tim povodom nije kontaktirao ni Vladu, niti Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, kako bi saznao koje su prioritetne potrebe u toj oblasti, a koja je u nadležnosti tih institucija.

„Suprotno tome, on je sa svojim koalicionim partnerom, u maniru lokalnih političkih aktivista, akcijom ogoljenog političkog marketinga, posjetio Službu zaštite i spašavanja Glavnog grada, da bi sa tog mjesta javnosti plasirao predizborna obećanja“, naveo je Laković na društvenoj mreži X.

On je kazao da je Milatović time još jednom pokazao da mu je parcijalni politički interes ispred interesa svih građana Crne Gore.

