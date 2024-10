Kroz EUbuzz kampanju približiće EU teme srednjoškolcima

Podgorica, (MINA) – Kampanja EUbuzz, čiji je cilj da se mladi podstaknu na kritičko promišljanje i motivišu na aktivno uključenje u društvene procese, počela je danas organizacijom Info dana u Evropskoj kući, a biće realizovana u 18 srednjih škola iz 16 crnogorskih opština.

Edukativno-komunikacionu kampanju Eubuzz organizuju ministarstva evropskih poslova i prosvjete, nauke i inovacija, uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) kroz projekat EU4ME.

Glavni pregovarač Crne Gore sa EU Predrag Zenović kazao je, na otvaranju Info dana, da je veoma zadovoljan brojem učenika koji žele da promišljaju Evropsku uniju.

“Mislim da je debata pravi put. Civilizacija na kojoj počiva evropska ideja i evropski projekat u sebi ima dvije ključne tačke – dijalog kao susret različitosti i razmjenu drugačijih viđenja, argumenata i istovremeno kritičko mišljenje”, naveo je Zenović.

On je kazao da je inovacija riječ koja će značiti puno za budućnost evropskog projekta i dodao da inovacija nema bez debate i kritičkog mišljenja.

Zenović je rekao da je razmjena argumenata pravi put da se otkrivaju sve stvari koje čekaju Crnu Goru na putu ka EU i da se sa kritičnošću govori o evropskom projektu.

“Ali i da vidimo koji su to benefiti koje će Crna Gora imati članstvom u Uniji i šta gubi time što svoj put ne okončava brzo i efikasno, kako bi trebalo“, rekao je Zenović.

On je pozvao sve mlade da kritički, dijalogom, slobodnom mišlju posmatraju Evropu i Crnu Goru i svoje mjesto među mladima u cijeloj Evropi i da u tom nadmetanju pobijede najbolji argumenti.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović kazala je da je cilj EUbuzz kampanje da mladima u Crnoj Gori približi evropske vrijednosti i značaj ulaska države u Uniju.

„Kampanja nas podsjeća da je obrazovanje ključ za razumijevanje i primjenu tih vrijednosti koje su temelj moderne Evrope, poput slobode, jednakosti, solidarnosti i pravde“, navela je Jakšić Stojanović.

Ona je istakla da EU nije samo politički i ekonomski savez, već zajednica koja počiva na zajedničkim principima i vrijednostima.

„Naša budućnost zavisi od toga koliko ćemo uspjeti da te vrijednosti usvojimo i prenesemo generacijama koje dolaze“, dodala je Jakšić Stojanović.

Ona je kazala da kroz kampanju pružaju srednjoškolcima mogućnost ne samo da nauče o EU, već da kroz debate i diskusije aktivno primijene to znanje.

„Obrazovanje je jedan od najvažnijih stubova društva, a evropske integracije donose priliku da kroz zajednički rad i razmjenu iskustava postanemo dio šire evropske porodice“, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona je zahvalila evropskim partnerima na podršci u realizaciji kampanje, navodeći da njihova podrška pokazuje koliko je važan put koji Crna Gora gradi ka evropskim integracijama.

Jakšić Stojanović je kazala da ovaj projekat osnažuje obrazovni sistem i pruža mladima priliku da izrastu u odgovorne građane, koji će zauzeti svoje mjesto u EU.

„Pozivam sve učesnike i nastavnike da se aktivno uključe u sve aktivnostu u okviru kampanje, jer su vaša energija, ideje, vizije i entuzijazam ključni za uspjeh ovog projekta“, zaključila je Jakšić Stojanović.

Ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler kazao je da neke države članice na EU ponekad gledaju kao na bankomat, što ona nije.

„EU je mnogo više od političke i ekonomske zajednice. To je zajednica bazirana na vrijednostima, demokratiji, ljudskim pravima, na raznolikosti“, naveo je Satler.

On je ukazao da ogromnu podršku građana Crna Gore pristupanju EU (75-80 odsto), što je jedan od najvećih procenata u regionu.

Satler je rekao da rade veoma naporno sa Ministarstvom evropskih integracija, ali i ostalim ministarstvima, kao bi se ušlo u završnu fazu i zatvorila sva poglavlja do kraja 2026. godine.

„Postoji stvarno dobra prilika da Crna Gora bude naredna članica EU, ali za to je potrebna politička stabilnosti i puno discipline, koju smo vidljeli ovog ljeta kod IBAR-a“, rekao je Satler.

Info dan u su prisustvovati članovi debatnih klubova iz šest škola iz Podgorice, Nikšića, Danilovgrada, Žabljaka.

Za učešće u EUbuzz kampanji prijavilo se 18 škola iz 16 crnogorskih opština, u kojma će tokom novembra biti organizovani turniri u debatovanju o EU temama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS