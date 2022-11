Krivične prijave protiv 33 osobe zbog dešavanja u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Pljevljima naložilo je Upravi policije podnošenje krivičnih prijava protiv 33 osobe zbog dešavanja tokom lokalnih izbora u Šavniku.

Kako je saopšteno iz ODT-a, naloženo je podnošenje prijava protiv 29 osoba zbog krivičnih djela protiv izbornih prava, protiv tri osobe zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti i protiv jedne zbog ugrožavanja sigurnosti.

“U ODT-u u Pljevljima u toku je izviđaj u predmetu formiranom u vezi sa promjenom mjesta prebivališta u Šavnik, radi utvrđivanja da li u radnjama bilo kog lica ima elemenata bića krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti”, navodi se u saopštenju.

Iz pljevaljskog ODT-a su kazali da je, u svim slučajevima u kojima su do sada tužilaštvu dostavljene krivične prijave i formirani predmeti, u toku izviđaj.

“ODT u Pljevljima postupa kao samostalan i nepristrasan organ, isključivo u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlašćenjima”, dodaje se u saopštenju.

