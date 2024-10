Krapović: Nastavićemo da unapređujemo uslove za rad i život vojnika

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane nastaviće da radi na unapređenju uslova za rad i život crnogorskih vojnika, kako bi zajedno gradili jaču i savremeniju vojsku, poručio je resorni ministar Dragan Krapović.

On je, u čestitki povodom Dana Vojske, rekao da je taj dan prilika za odavanje priznavanja i zahvalnosti svima koji hrabro služe Crnoj Gori, štiteći njenu nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet.

Krapović je rekao da Dan Vojske Crne Gore nije samo simbol crnogorske ratničke tradicije i nasljeđa, već i podsjetnik na ono što vojnici, kao čuvari mira i stabilnosti, svakodnevno rade.

On je rekao da se u posljednjim godinama svijet suočava sa mnogim preprekama i nesigurnostima, koje dodatno naglašavaju značaj vojske u očuvanju bezbjednosti.

U tom kontekstu, prema riječima Krapovića, uloga vojnika postaje sve značajnija.

“Uvjeravam vas da će Ministarstvo odbrane nastaviti da radi na unapređenju uslova za rad i život naših vojnika, kako bismo zajedno gradili jaču i savremeniju vojsku”, poručio je Krapović.

On je kazao da Ministarstvo razvija programe obuke, modernizuje opremu i radi na jačanju socijalnog i materijalnog statusa pripadnika vojske.

“Naša je obaveza da obezbjedimo da svi vi imate adekvatne resurse i podršku da biste mogli da obavljate svoj posao na najbolji mogući način”, dodao je Krapović.

Kako je naveo, važno je da se ne zaboravi na porodice crnogorskih vojnika, koje su često tiha podrška i oslonac.

“Njihova snaga i razumijevanje čine vašu misiju lakšom i uspješnijom. U tom smislu, upućujem posebnu zahvalnost svim porodicama koje stoje uz vas i pružaju vam podršku u svakom trenutku”, rekao je Krapović.

On je poželio vojnicima da Dan Vojske proslave sa ponosom, jer su, kako je kazao, oni ti koji čine razliku.

Krapović je rekao da su hrabrost, disciplina i posvećenost vojnika vrijednosti koje inspirišu.

“Neka vas vodi osećaj ponosa i odgovornosti za sve što radite. Želim vam mnogo zdravlja, sreće i uspjeha u budućim izazovima. Nastavite da budete uzor hrabrosti i odanosti”, poručio je Krapović.

