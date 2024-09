Krapović: Crna Gora opravdava ulogu pouzdanog NATO saveznika

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će konkretnim doprinosom nastaviti da opravdava ulogu pouzdanog NATO saveznika u regionu, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović u razgovoru sa pomoćnikom generalnog sekretara NATO Borisom Rugeom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Krapović je naglasio značaj jedinstva i odlučnosti evroatlantske zajednice i njenih partnera, u kontekstu suočavanja sa prijetnjama koje potiču iz svih strateških pravaca i domena.

On je kazao da se kompleksna globalna bezbjednosna dešavanja reflektuju i na regionalnom planu, navodeći primjer Zapadnog Balkana, gdje je situacija mirna, ali sklona destabilizaciji.

Zato je, prema riječima Krapovića, posebno značajno prisustvo međunarodne zajednice, prevashodno NATO i Evropske unije (EU).

Krapović je rekao da se time šalje i snažan politički signal da NATO i cijela međunarodna zajednica ostaju posvećeni očuvanju stabilnosti ovog regiona.

“Ministar je dodao da će Crna Gora nastaviti da konkretnim doprinosom opravdava ulogu pouzdanog NATO saveznika u regionu”, kaže se u saopštenju.

Krapović je naglasio da je prioritet Vlade održavanje dobrosusjedskih odnosa i jačanje regionalne saradnje.

„A da Crna Gora svoju poziciju koristi kako bi promovisala evropsku i evroatlantsku budućnost Zapadnog Balkana, kao jedinog garanta dugoročnog mira i prosperiteta regiona”, dodao je Krapović.

Ruge je, kako se navodi, istakao da je Crna Gora cijenjena NATO saveznica i zahvalio se na doprinosu koji ona pruža kroz učešće u NATO misijama, operacijama i aktivnostima.

“Pozdravio je ulogu Crne Gore kao faktora stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana i istakao značaj budnosti NATO saveza i koordinisane akcije sa drugim međunarodnim akterima na terenu, kao što je EU, kao najbolju prevenciju destabilizacije”, kazali su iz Ministarstva odbrane.

U saopštenju se navodi i da je Ruge apostrofirao značaj pune implementacije odluka donijetih na Samitu u Vašingotnu, u cilju očuvanja kredibiliteta Alijanse u složenim geopolitičkim okolnostima.

