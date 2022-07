Kovač: Vlada neće pasti zbog Temeljnog ugovora

Podgorica, (MINA) – Potpisivanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) neće ugroziti opstanak Vlade, ocijenio je ministar pravde Marko Kovač.

On je za Euronews Srbija kazao da smatra da je neophodno da Temeljni ugovor sa SPC bude potpisan što prije.

Na pitanje da li bi potpisivanje ugovora sa SPC moglo da ugrozi opstanak Vlade, Kovač je odbacio takvu mogućnost.

“Naprotiv, vjerujemo da će upravo taj čin dovesti do višeg nivoa demokratije u državi, koja uvažava identitet svakog ljudskog bića i pravo na slobodu vjeroispovijesti, koje je zagarantovano međunarodnim pravom i ustavima svih liberalno-demokratskih država, pa tako i Ustavom Crne Gore”, rekao je Kovač.

Kako je naveo, dosadašnji ugovori, sklopljeni sa vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, ne predstavljaju njihovo privilegovanje na bilo koji način.

“Pregovori sa SPC su započeti još 2012. godine, zbog čega smatramo neophodnim da Temeljni ugovor bude potpisan u što kraćem vremenskom roku”, kazao je Kovač.

On je, govoreći o Temeljnom ugovoru sa SPC, naveo da je došlo do određenog revidiranja dokumenta u normativnom dijelu, kao i u preambuli ugovora.

“Te izmjene suštinski ne mijenjaju svrhu samog ugovora, ali u potpunosti usklađuju nacrt teksta ugovora sa pravnim poretkom Crne Gore”, dodao je Kovač.

Prema njegovim riječima, svi ugovori nastali su kao logičan slijed prepoznatih potreba, odgovornog partnerskog odnosa i pristupa.

“Ministarstvo je odlučno da vodi dijalog sa svim zainteresovanim vjerskim zajednicama koje su upisane u Jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica, shodno Zakonu o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenju o pravnom položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori”, naveo je Kovač.

Kako je rekao, sklapanjem potencijalnog ugovora i sprovođenjem već potpisanih ugovora između države i vjerskih zajednica, Ministarstvo pravde namjerava da obezbijedi dostizanje prava i sloboda svim vjerskim zajednicama, koje su garantovane Ustavom Crne Gore i Zakonom o slobodi vjeroispovijesti.

Kovač je dodao da je Ministarstvo odlučno da, kroz Direktorat za saradnju sa vjerskim zajednicama, u skladu sa svojim nadležnostima, nastavi da baštini i jača međuvjerski sklad i da poštuje sve vjerske zajednice, nezavisno od političke ili bilo koje druge pripadnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS