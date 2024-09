Koprivica: Zloupotreba resursa, funkcionerska kampanja i ćutanje ASK-a

Podgorica, (MINA) – Dosadašnji tok kampanje za izbore u Podgorici obilježila je zloupotreba javnih resursa od partija koje su u lokalnoj vlasti i većine političkih subjekata koji čine vlast na državnom nivou i ćutanje Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

To je ocijenio izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju (CDT), Dragan Koprivica.

On je kazao da su u kampanji za lokalne izbore kao ključne teme nametnute poreske i fiskalne reforme koje se sprovode na državnom nivou, raspisivanje tendera za idejni projekat izgradnje obilaznice oko Podgorice, prisvajanje rekonstrukcija fasada.

Koprivica je, kako je saopšteno iz CDT-a, dodao da su u kampanji ključne teme i otvaranje mobilnih pijaca, i obećanja građanima i građankama pomoći oko putne infrastrukture i rasvjete.

“A sve zajedno ne predstavljaju ništa drugo do potpuno očigledne primjere zloupotrebe javnih funkcija i javnih resursa u cilju stvaranja institucionalne prednosti na izborima”, smatra Koprivica.

Prema njegovim riječima, važno obilježje dosadašnje kampanje predstavlja i neodlučnost ASK-a koja je zasad propustila da sankcioniše potpuno jasna i nedvosmislena kršenja zakona.

“Kampanja je po opštem ambijentu dominantnije fokusirana na uticaj izbora na stabilnost Vlade, a manje na rješavanje nagomilanih lokalnih problema građana i građanki Podgorice, iako postoje liste koje zaista imaju lokalne programe”, naveo je Koprivica.

Prema ocjeni Koprivice, kampanja za lokalne izborne u Podgorici bazirana je na zloupotrebi javnih resursa od političkih subjekata koji čine vlast na lokalnom i većine političkih subjekata koji čine vlast na državnom nivou.

“Tako je i premijer Milojko Spajić, prilikom predaje liste “Evropa sad – Demokrate – još jače – prof. dr Saša Mujović” za lokalne izbore u Podgorici, kojoj je prisustvovao, poručio da će tri dana poslije izbora prosječna zarada biti hiljadu EUR”, naveo je Koprivica.

On je dodao da je predizborni period poslužio i kao idealan termin da gradonačelnica Olivera Injac potpiše Sporazum o sufinansiranju radova Glavnog grada i Uprave za saobraćaj, koji je korak ka realizaciji izgradnje Bulevara Vojislavljevića.

“Glavni grad je objavio i poziv poljoprivrednicima da se prijave na javni poziv u sklopu Programa podsticajnih mjera podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali i raspisao javni poziv za prvake kojim se dodjeljuje iznos od 50 EUR povodom početka školske godine”, rekao je Koprivica.

On je kazao da je primjer funkcionerske kampanje i zajednička posjeta predsjednika države Jakova Milatovića i zamjenika gradonačelnice Luke Rakčevića vatrogascima glavnog grada, čime je, kako je rekao, nezvanično i najavljen njihov koalicioni nastup na lokalnim izborima.

Koprivica je rekao da je Rakčević u prethodnom periodu posjetio i Ženski rukometni klub Budućnost, obavještavao javnost o rekonstrukcijama fasada uz poruku “idemo dalje! Za bolji grad”, kako i glasi njihov slogan za predstojeće lokalne izbore, uz isticanje broja deset.

“A u predizborne svrhe uz poruku “za naš grad” objavio je i fotografije sa otvaranja pokretne pijace u Zagoriču”, rekao je Koprivica.

Jasno je, kako je dodao, da je riječ o konkretnim primjerima ostvarivanja institucionalne prednosti i ubiranja političkih poena.

Koprivica je kazao da zloupotrebu institucionalne prednosti pokazuje i primjer razgovora izvršnog direktora preduzeća “Putevi” Radoša Zečevića i predsjednice Skupštine Glavnog grada Jelene Borović Borovinić, ujedno i nositeljke liste “Grad svih nas”, sa građanima i građankama tokom partijskih obilazaka određenih djelova grada.

“Riječ je konkretnom obećanju rješavanja problema u vezi sa rekonstrukcijom ulice u kojoj građani žive i čiji se neriješeni problemi zloupotrebljavaju u kampanji”, kazao je Koprivica.

On smatra da se kao eklatantan primjer zloupotrebe javnih resursa u izborne svrhe u kampanji izdvojila odluka Glavnog Grada o besplatnom javnom prevozu na osnovu koje je tokom septembra obezbijeđen besplatan prevoz za sve korisnike linija kojima upravlja lokalno javno preduzeće Putevi.

Takva odluka, kako je rekao, predstavlja i direktno kršenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

“Koji eksplicitno zabranjuje subvencioniranje u plaćanju komunalnih usluga koje pružaju privredna društva čiji je osnivač i/ili potpuni ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave, u periodu od raspisivanja do dva mjeseca nakon utvrđivanja konačnih rezultata izbora”, rekao je Koprivica.

On je podsjetio da je ASK prvobitno dao pozitivno mišljenje a potom revidirao stav i rekao da je u toku postupak utvrđivanja da li je došlo do kršenja zakona povodom odluke o besplatnom prevozu.

“Ako se odluka u ovom postupku ne donese prije dana održavanja izbora, ona onda više nema nikakvog smisla jer će omogućiti da se nezakonito ponašanje nagradi”, rekao je Koprivica.

On je kazao da je ASK prethodnih godina istrajavao u zakašnjelim reakcijama, izbjegavajući konfrontiranje sa nosiocima političke moći, i na taj način obesmišljavajući primjenu zakona.

“Postupanje u tekućim izborima će biti jasan indikator je li se tu nešto zaista promijenilo”, rekao je Koprivica.

On je problematizovao i to što kampanju predvode predvode visoki državni funkcioneri stavljajući javne funkcije u službu pojedinačnih izbornih lista.

Koprivica je istakao to da je nosilac liste “Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović” predsjednik Crne Gore, koji ne može biti ni odbornik ni gradonačelnik, niti to namjerava.

“Milatović koristi i druga pojavljivanja u svojstvu predsjednika i organizuje događaje u svrhu izborne kampanje, što ispunjava klasičnu definiciju funkcionerske kampanje”, kazao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, zabrinjava lakoća s kojom je funkcija predsjednika države stavljena u službu moderatora kandidatu za gradonačelnika jedne izborne liste u izbornim spotovima.

Koprivica je rekao da listu “Evropa sad – Demokrate – još jače – prof. dr Saša Mujović” predvodi aktuelni ministar energetike koji nije kandidat za odbornika, koji javno obećava da će biti gradonačelnik.

“Na ovoj listi je čak pet ministara u Vladi, koji ne mogu biti odbornici niti lokalni funkcioneri, osim u slučaju da podnesu ostavke na ministarske funkcije. U kampanji ove liste aktivno učestvuju i premijer i potpredsjednik Vlade”, dodao je Koprivica.

On je naveo da je na izbornim listama i veliki broj državnih i lokalnih funkcionera, poslanika, ali i državnih službenika i namještenika.

To, kako je rekao, može biti indikator toga da partije nemaju dovoljno dobrog i posvećenog kadra za bavljenje lokalnim problemima i razvojem.

“Međutim, posebno zabrinjava to što na listama za lokalne izbore vidimo funkcionere i službenike koji pokrivaju bitne stručne funkcije u javnoj administraciji, i koji bi trebalo da budu primjer i garancija neutralnosti i profesionalnosti javne uprave. Granica između države i partije je postala nevidljiva”, rekao je Koprivica.

On je kazao da kampanju karakteriše inflacija predizbornih obećanja, najčešće bez detaljnijih objašnjenja kako će se ona ispuniti, u kom roku i što je najvažnije – od kojih sredstava.

Koprivica je rekao da ostaje pitanje da li će i u kojoj mjeri grandiozni planovi biti ispunjeni i da li će njihova realizacija zahtijevati možda neka dodatna opterećenja za građane kroz povećanje poreza ili zaduživanje.

“I naravno, ključno pitanje je ko će snositi odgovornost ukoliko se predizborna obećanja ne ispune”, dodao je Koprivica.

On je kazao da je Srpska pravoslavna crkva i u ovim izborima nastavila sa zauzimanjem strana dodajući da je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije pohvalio ministra Mujovića kao “istinskog hrišćanina” koji redovno pohađa aktivnosti crkve.

“Ovaj javni istup sa adrese od velikog društvenog uticaja ne može se u predizbornom periodu protumačiti drugačije nego kao miješanje u izbore”, smatra Koprivica.

On je kazao da je indikativno da se neposredno pred lokalne izbore u Podgorici dogodila i kulminacija vezana za podizanje spomenika ranijem crnogorsko-primorskom mitropolitu Amfilohiju.

Koprivica je rekao da je CDT u prethodnom periodu dobio potvrde iz više nezavisnih izvora u Srbiji da lokalni funkcioneri i aktivisti Srpske narodne stranke iz svojih gradova sprovode kampanju “siguran glas” u korist jedne koalicije koja učestvuje na izborima.

On je kazao da aktivisti SNS-a kontaktiraju građane Srbije sa crnogorskim vezama i tražeći im imena i kontakte “sigurnih glasača”.

Koprivica je pozvao Ministarstvo vanjskih poslova da u diplomatskoj komunikaciji formalno izrazi protest vlastima Srbije zbog ovakvog uplitanja u izborne procese u Crnoj Gori.

On problematizovao to što ništa od tih stvari nije adekvatno regulisano ili zabranjeno, “ili su propisane zabrane toliko besmislene da se ne mogu primijeniti, ili su nadležne institucije toliko servilne da se ne smiju usuditi ni da ih primijene”.

Koprivica je podsjetio da je izborna reforma je i dalje na čekanju, zarobljena ucjenama političkih aktera kojima ovakvo stanje odgovara.

“A odgovara svima dok su na vlasti, sjetiće se promjene tek iz opozicije, kad nestane pristup eksploataciji javnih resursa za uske partijske interese”, kazao je Koprivica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS