Jovanović: DF osvojio apsolutnu pobjedu u Budvi

Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) osvojio je apsolutnu pobjedu na lokalnim izborima u Budvi, kazao je funkcioner DF-a Nikola Jovanović.

„Na osnovu 100 odsto obrađenog biračkog tijala, lista koju je predvodio Milo Božović osvojila je apsolutnu pobjedu, 18 mandata“, rekao je Jovanović.

On je kazao da je koalicija okupljena oko Demokratske partije socijalista, loju čine i Socijaldemokratska partija, Socijaldemokrate, Liberalna partija i Građanska inicijativa “21. maj”, osvojila devet mandata.

Jovanović je naveo da je Socijalistička narodna partija osvojila jedan mandat, Demokratska Crna Gora četiri, a URA jedan mandat.

„Prava Crna Gora i Građanska akcija su van cenzusa“, kazao je Jovanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS