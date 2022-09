Joković: Đukanović da poništi odluku i povjeri mandat Lekiću

Podgorica, (MINA) – Ustavom i zakonom nije predviđeno da se za imenovanje mandatara vlade moraju skupiti potpisi, kazao je predsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković, navodeći da očekuje da predsjednik države Milo Đukanović poništi odluku i povjeri mandat lideru Demosa Miodragu Lekiću.

Joković je, u emisiji “Tema” TV E, rekao da ne razumije potrebu za skraćenjem mandata Skupštini.

„Smatrao sam da će Đukanović prihvatiti predlog da mandatar nove Vlade bude Lekić jer nigdje u Ustavu ili zakonu nije rečeno da je za tu odluku potreban potpis“, naveo je Joković.

On je ocijenio da neko koristi situaciju sa Ustavnim sudom kako bi prilagodio dešavanja u Crnoj Gori partijskim interesima i dodao da je odluka o predlogu Lekića za mandatara donešena u datom vremenskom periodu, ali da je, kako je naveo, čekala na potpis svih odgovornih.

„Predstavnici političkih partija su izašli i javno rekli, nakon konsultacija, da je Lekić kandidat za mandatara. Đukanović je bio upoznat sa tim da je Lekić jedini kandidat i da ga podržavamo i onda ne znam kakva bi neka nova uvjeravanja bila potrebna Đukanoviću“, kazao je Joković.

Upitan zbog čega u ponedjeljak, kada je isticao rok za predlaganje mandatara, poslanici SNP-a i URA-e nijesu potpisali predlog da Lekić bude mandatar, on je rekao da ne postoji pravilo koje propisuje da su u tom procesu neophodni potpisi podrške.

“Ne možemo da se igramo sitnih igrica u velikim stvarima. Neka neko kaže gdje piše da su za predlaganje mandatara neophodni potpisi“, dodao je Joković.

On je istakao da očekuje od Đukanovića da poništi ili revidira svoju odluku.

„Đukanović je tražio da Skupština raspravlja o skraćenju mandata 30. septembra“, naveo je Joković.

On je kazao da će ta sjednica biti održana i da je dogovor 41 poslanika da se neće skratiti mandat.

„Šta nakon toga predstoji, pa postoji jasna većina protiv skraćena mandata. Predsjednik nema većinu u parlamentu i ima obavezu ustavnu da nakon toga treba da povjeri mandat za sastav nove vlade Lekiću“, rekao je Joković.

On je, komentarišući aktuelnu ekonomsku situaciju, naveo da je to zaostavština prethodne Vlade i da je problemu u velikoj mjeri doprinijelo usvajanje programa Evropa sad.

„Kada je Željezara u pitanju, mislim da Željezara nema perspektivu“, kazao je Joković.

On je poručio da se mora naći rješenje da radnici ne ostaju bez posla.

„Smatram da bi država ili Elektroprivreda trebalo da kupe tu fabriku. Željezara ima veliki broj hala, više hektara zemlje. Sve te hale treba davati investitorima koji žele nešto da proizvode“, naveo je Joković.

On je kazao da Željezara nije profitabilna i da je zastarjela tehnologija.

„Dobra studija bi pokazala koje bi bilo najbolje rješenje“, poručio je Joković.

