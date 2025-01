Joanikije uputio saučešće porodicama ubijenih na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Mitropolit crnogorsko primorski Joanikije uputio je saučešće porodicama ubijenih u današnjoj pucnjavi na Cetinju.

U pucnjavi na Cetinju ubijeno je više osoba, a četiri, koje su hospitalizovane u Kliničkom centru Crne Gore, životno su ugrožene.

„Povodom strašne tragedije koja se danas dogodila na Cetinju, gdje je jedan građanin iz Bajica ubio sedam osoba, među kojima ima i djece, ovim putem izjavljujemo porodicama ubijenih najiskrenije saučešće u prevelikoj žalosti“, naveo je Joanikije.

On je rekao da podržavaju sve napore nadležnih državnih organa i očekuju da će brzo i efikasno uspostaviti red na Cetinju i svim stanovnicima tog grada osigurati potpunu bezbjednost.

„Pozivamo sve pravoslavne Hrišćane i ljude dobre volje da uznesu svoje molitve Bogu za pokoj duša preminulih, za povratak narušenog mira na Cetinju i za ozdravljenje ranjenih u pomenutoj tragediji“, naveo je Joanikije.

