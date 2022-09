Jedinstveni u podršci Abazoviću

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo i Glavni odbor Građanskog pokreta URA su jedinstveni u podršci Dritanu Abazoviću da nastavi posao koji je započeo kao premijer Crne Gore, saopšteno je iz tog pokreta.

Navodi se da je Vlada u kratkom vremenskom periodu donijela teške odluke i ostvarila vidljive i mjerljive rezultate u borbi protiv kriminala i korupcije, rješavanju brojnih socijalnih problema i podršci ostvarivanju radničkih prava.

“To se odnosi i na povećanje životnog standarda, pripremi i organiozovanju uspješne turističke sezone, poboljšanju investicionog ambijenta i stvaranju uslova za otvaranje novih radnih mjesta”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da URA ostaje otvorena za dogovor u cilju stabilizacije političke situacije u Crnoj Gori.

“A posebno za dogovor oko izbora sudija Ustavnog suda, članova Sudskog savjeta i VDT-a u Skupštini Crne Gore, kako bi nastavili evropski put i postigli ključni rezultat – članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji”, kaže se u saopštenju.

URA smatra da je neophodno nastaviti aktivnosti na pomirenju Crne Gore, a prije svega, na bespoštednoj borbi protiv korupcije i kriminala, ekonomskom razvoju, kao i ubrzanju evropskog puta.

