Ivanović naredne sedmice na Bledskom strateškom forumu

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović učestvovaće na međunarodnoj konferenciji Bledski strateški forum, koji će biti održan početkom naredne sedmice.

Kako je saopšteno iz Vlade, Ivanović će na konferenciji u Bledu učestvovati na poziv potpredsjednice Vlade i ministarke vanjskih i evropskih poslova Slovenije Tanje Fajon.

“Predviđeno je da Ivanović, u okviru Foruma koji se ove godine organizuje pod naslovom „Svijet paralelnih stvarnosti”, učestvuje na panelu „Evropa ujedinjena i slobodna: obnovljena posvećenost evropskoj solidarnosti”“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će učešće Ivanovića poslužiti kao prilika da se naglasi značaj budućeg članstva Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), kao i da se dodatno istakne njena posvećenost vrijednostima i interesima Unije.

Kako se navodi u saopštenju, Ivanović će prisustvovati i neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova i specijalnih izaslanika za Zapadni Balkan, a imaće i brojne bilateralne sastanke na marginama Foruma.

Iz Vlade su kazali da je planirano da se, u uvodnom dijelu konferencije, u ime slovenačke strane obrate predsjednica te države Nataša Pirc Musar, Fajon i generalni sekretar BSF-a Peter Grk.

Dodaje se da se očekuje i prisustvo predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, kao i generalne sekretarke OEBS-a Helge Marije Šmid.

Bledski strateški forum (BSF) je međunarodna konferencija koja se kontinuirano održava u Bledu, Sloveniji, od 2006. godine i okuplja vodeće svjetske političare, stručnjake, diplomate, akademike i poslovne lidere radi diskusije o najvažnijim globalnim i regionalnim pitanjima.

Ključne teme obuhvataju međunarodnu bezbjednost, ekonomski razvoj, održivost i ljudska prava, a BSF funkcioniše kao značajna platforma za podsticanje dijaloga i pronalaženje rješenja za savremene izazove.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS