Imenovanje Medojevića nailazi na otpor vaninstitucionalnih centara moći

Podgorica, (MINA) – Imenovanje predsjednika Pokreta za promjene (PzP) Nebojše Medojevića za koordinatora reformi u sektoru bezbjednosti nailazi na očekivani otpor vaninstitucionalnih centara moći, koji su zarobili državu, kazao je portparol te partije Nikola Bajčetić.

On je rekao da građani koji su ih glasali traže demontažu bivšeg režima i odlučne promjene.

PzP je, kako je poručio Bajčetić, čvrsto opredijeljen da se to sprovede odmah.

“Ako neke političke grupacije žele da zadrže status kvo i nastave sa švercom cigareta i droge, PzP im ne može niti hoće biti saveznik”, rekao je Bajčetić.

On je kazao da je onda jedino pošteno rešenje da vrate mandat građanima.

“Pa neka oni odluče da li žele Vladu švercera i korumpiranih plaćenika mafije, ili reformsku patriotsku Vladu, koja će očistiti zemlju od toksičnih ostataka bivšeg režima”, dodao je Bajčetić.

On je ocijenio da imenovanje Medojevića za koordinatora reformi u sektoru bezbjednosti nailazi na očekivani otpor vaninstitucionalnih centara moći.

Ti centri moći, prema riječima Bajčetića, zarobili su državu i preuzeli kontrolu nad sektorom bezbjednosti, tužilaštvom i sudovima, i to isključivo sa jednim motivom – ličnim bogaćenjem na štetu države.

“Izbor Medojevića na ovu odgovornu dužnost biće i jasan test za sve političke strukture u vezi šverca cigareta i droge i postojanja političke volje da se sa kriminalizacijom države jednom za vazda prestane”, kazao je Bajčetić.

On je rekao da će to biti svojevrsni lakmus papir spremnosti političke elite da se uhvati u koštac sa, kako je naveo, teškim negativnim nasljeđem režima Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS