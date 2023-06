Ibrahimović: Odlučivaćemo o budućem sastavu vlade

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) će na parlamentarnim izborima u nedljelju ostvariti najbolji rezultat od osnivanja i odlučivaće o budućem sastavu vlade, kazao je lider te partije i nosilac liste “Jasno je!”, Ervin Ibrahimović.

Iz BS su rekli da je Ibrahimović na završnom skupu u Rožajama kazao da Bošnjaci znaju kome će u nedjelju dati povjerenje.

“Ova energija, vaši otkucaji srca, ovo zajedništvo, jer jesmo jedno, ovo što danas vi jasno poručujete da Bošnjaci znaju ko su, šta su i šta hoće i kome će da vjeruju, daje mi priliku da kažem – hairli vam pobjeda Bošnjaci”, kazao je Ibrahimović.

On je istakao da je energija koja je stvorena među bošnjačkim narodom jasan pokazatelj da će BS 11. juna ostvariti najbolji rezultat od osnivanja.

Prema riječima Ibrahimovića, kada se pitao BS, bilo je dobro i Bošnjacima i cijeloj Crnoj Gori.

“Za sredine gdje žive Bošnjaci, ali i za cijelu Crnu Goru, tada su sve one investicije krenule sa realizacijom”, naveo je Ibrahimović.

On je dodao da je sve to zaustavila 42. vlada i pokušala je da pošalje signal da može Crna Gora bez Bošnjaka, bez bošnjačke mladosti i pameti.

“Ali ipak nije mogla i zato ćemo poslije 11. juna mi odlučivati sa kim ćemo praviti vladu i ko može sa nama da razgovara”, kazao je Ibrahimović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS